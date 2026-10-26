Se acerca una fecha clave para los funcionarios públicos que tienen aspiraciones políticas de cara a las elecciones de 2027. El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) José Antonio Parra explicó quiénes deben renunciar a sus cargos y advirtió que el plazo límite es el próximo 30 de octubre de 2026.

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Sin embargo, la regla no cobija a todos los empleados públicos. Según explicó Parra, la obligación aplica a quienes ejercen jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar y tienen la intención de aspirar a un cargo de elección popular.

El magistrado precisó que estas personas deben dejar sus puestos con 12 meses de anticipación a los comicios. Por eso, quienes estén cobijados por esta condición deben tener en cuenta la fecha límite de octubre para evitar inconvenientes con sus aspiraciones electorales.

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#Política | El magistrado del CNE José Antonio Parra explicó quiénes son los funcionarios públicos que deben renunciar en caso de querer aspirar a un cargo en las elecciones de 2027. Aseguró que el plazo límite es este 30 de octubre y que no se trata de presentar la renuncia, sino de que esté aceptada por el nominador. https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2026

Hay un detalle que no pueden pasar por alto: no basta con presentar la carta de renuncia antes del vencimiento del plazo. Parra enfatizó que la dimisión debe haber sido aceptada por el nominador, es decir, por la autoridad competente para decidir sobre la salida del funcionario.

En otras palabras, quienes estén sujetos a esta restricción deben anticiparse y verificar que su renuncia haya quedado formalmente aceptada antes del 30 de octubre de 2026. De lo contrario, presentar la solicitud dentro del plazo no sería suficiente para cumplir con la condición señalada por el magistrado.

La advertencia pone el foco en los empleados públicos que buscan dar el salto a la política electoral en 2027. Por eso, antes de tomar una decisión, es importante establecer si el cargo que ocupan implica el ejercicio de alguna de las autoridades mencionadas y confirmar cuáles son las reglas aplicables a su aspiración.

La fecha es especialmente relevante para quienes planean competir por un cargo de elección popular y deben cumplir con las condiciones legales de anticipación. En estos casos, revisar con tiempo la situación administrativa puede evitar contratiempos cuando avance el calendario electoral.

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