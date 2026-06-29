La llegada del presidente Gustavo Petro a Italia estuvo lejos de pasar inadvertida. Apenas aterrizó en el aeropuerto Leonardo da Vinci, el mandatario acudió a sus redes sociales para denunciar lo que calificó como un desplante por parte del gobierno italiano, al asegurar que ningún funcionario de ese país acudió a darle la bienvenida durante su visita oficial.

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En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que únicamente fue recibido por el comandante de la Fuerza Aérea italiana y por representantes de la Fuerza Aérea Colombiana. Según su versión, la ausencia de altos funcionarios obedecería a razones políticas relacionadas con la postura del actual gobierno de Italia.

Petro sostuvo que la administración italiana “se plegó a la extrema derecha” y aprovechó para lanzar una reflexión histórica sobre sus raíces, asegurando que se identifica con el movimiento liderado por Giuseppe Garibaldi y no con quienes, según escribió, lo desprecian por sus orígenes. Incluso utilizó el término “squifo” para referirse a la forma en la que, considera, es visto por algunos sectores.

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Llego a Italia , al aeropuerto Leonardo Da Vinci, también en Italia pasa lo mismo que en Colombia, gobierna quien cree en squifos y no en descendientes de romanos, ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirne solo el comandante de la fuerza aérea italiana y la de… pic.twitter.com/3t3IguD0Hx — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2026

Pese a esa situación, el mandatario dejó claro que el principal objetivo de su viaje continúa en pie: sostener un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, una reunión que ha despertado expectativa por los temas que pretende poner sobre la mesa.

De acuerdo con el propio presidente, durante la audiencia con el sumo pontífice buscará conversar sobre “el peligro de ocultar la verdad”, además de insistir en su posición frente a la guerra en Gaza, conflicto sobre el que ha mantenido una postura crítica desde hace varios meses.

En el mismo pronunciamiento, Petro aseguró que fue excluido de una actividad en el Palatino por haber sido, según dijo, “el primer presidente del planeta en denunciar el genocidio en Gaza”. Afirmó que esa decisión representa un castigo por sus declaraciones, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa versión.

El mandatario también evocó episodios de su vida personal, recordó que estuvo preso y fue víctima de torturas, y relacionó su mensaje con referencias históricas y culturales de Italia, entre ellas la ópera ‘Nabucco’, de Giuseppe Verdi, y el legado de Garibaldi en la construcción del país europeo.

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Finalmente, lamentó no haber visto las banderas garibaldinas durante su llegada, aunque concluyó su mensaje asegurando que la reunión con el papa León XIV representa el momento más importante de su visita. Según expresó, confía en que el encuentro permita abordar asuntos que, a su juicio, hoy son fundamentales para la humanidad.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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