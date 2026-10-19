El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Everth Julio Hawkins Sjogreen fue capturado por la Fiscalía, en medio de una investigación por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla.

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La información fue entregada por la Fiscalía y por Raúl González, delegado contra la Criminalidad Organizada, quien confirmó el procedimiento contra el exmandatario departamental.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la investigación está relacionada con hechos que habrían afectado a contratistas que desarrollaban actividades en San Andrés. La Fiscalía busca establecer cuál habría sido la participación de Hawkins en estos hechos y las circunstancias en las que se habrían presentado.

La captura representa un nuevo episodio judicial para el exgobernador, quien ya enfrenta un proceso por otro caso que ha llamado la atención de las autoridades: el denominado escándalo de corrupción relacionado con Aremca.

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En ese proceso, la Fiscalía presentó acusación contra Hawkins por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública. Es importante aclarar que ese proceso y la investigación por los hechos de extorsión y secuestro corresponden a asuntos judiciales diferentes.

La situación judicial de Hawkins se remonta a su periodo como gobernador de San Andrés. En 2020, la Fiscalía ya había imputado cargos en su contra por presuntas irregularidades en un contrato celebrado durante la emergencia sanitaria por la pandemia. Posteriormente, el exmandatario continuó vinculado a diferentes actuaciones judiciales.

Además, la Procuraduría sancionó en 2024 a Hawkins con destitución e inhabilidad general por 13 años por irregularidades en un contrato de aproximadamente 500 millones de pesos.

Ahora, la atención está puesta en la nueva investigación que llevó a su captura y en los elementos que presente la Fiscalía para sustentar la presunta participación del exgobernador en los hechos de extorsión y secuestro.

Por tratarse de una actuación judicial en curso, la responsabilidad de Hawkins deberá determinarse dentro del proceso y con las garantías correspondientes. La Fiscalía deberá entregar más detalles sobre los hechos que motivaron la orden de captura y las pruebas que sustentan la investigación.

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