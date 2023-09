Aun cuando es claro que el proceso de investigación sobre lo sucedido con Pancho y Chita el pasado 23 de julio apenas avanza hacia el reconocimiento de lo ocurrido al interior del Bioparque Ukumarí y el por qué escaparon los dos chimpancés, Jessica Paola Melo Parra, de la Asociación Unión para la Protección Animal y Ambiental de Risaralda, advirtió que falta mucho por investigar y por dar a conocer sobre lo que realmente pasó con los animales ya que deben ser más los involucrados, no solo el cuidador, José Leandro Hurtado.

Otro de los puntos que también debe ser evidenciado es el asesinato de ambos chimpancés, uno de ellos de Raúl Gasca. Situación que involucraría a muchas más personas al proceso judicial.

(Vea también: Fiscalía imputó a cuidador de los chimpancés que murieron en Pereira por maltrato animal)

“Efectivamente hay un primer resultado pero no estamos conformes toda vez que solamente se está imputando a una persona y consideramos que realmente hay muchísimas más personas que estuvieron involucradas y que deberían también estar siendo imputadas en este proceso, aclarando que dentro de este proceso penal hay muchas etapas que faltan por surtirse, en este momento es una primera audiencia de imputación en la que se le comunica a la persona que está siendo investigada por estos hechos, todavía no hay una condena, pero consideramos que hay vacío, baches y asuntos por esclarecer, toda vez que consideramos que no es la única persona responsable de los hechos lamentables que ocurrieron”, dijo la líder de la UPPAA en Risaralda.

Dijo que, como abogada, animalista y ciudadana, espera que puedan encontrar más responsables del escape y posterior asesinato de los recordados chimpancés, ya que hasta el momento solo se ha inculpado al cuidador y esta es una situación que se puede presumir no fue acción de una sola persona, por lo que pidió que se continúe con un proceso detallado y que no solo responda a la pregunta de qué pasó con los protocolos en el cuidado de estos dos animales, sino también en quién dio la orden para que finalmente fueran asesinados.