De acuerdo con el relato de CityTV, el motociclista, de 23 años de edad y que iba acompañado por una familiar, que resultó herida, tuvo un roce con el ciclista y en medio de la maniobra para evitar el choque se fue de frente contra un poste y murió instantáneamente.

Los dos sujetos se trasladaban por el carril sur-norte de la Caracas sobre las 9:30 de la mañana de este domingo cuando ocurrió el lamentable suceso.

El motociclista murió debido a un trauma craneoencefálico severo; mientras su familiar, una joven de 20 años, y el ciclista involucrado, de 33 años, fueron trasladados a la Clínica Marly para atender sus heridas, aunque no son de mayor gravedad y están conscientes, detalla el informe del noticiero bogotano.

“El de la cicla se le atravesó al de la moto, este se desvió contra el poste y recibió todo el golpe él, por eso fue que falleció”, expresó al mismo informativo Juan Pablo Castro, familiar de la víctima mortal.

“Dicen que está estable, consciente. Ella cuando me llamó me dijo que estaba llena de sangre, pero por ahora me dicen que está bien. Yo la vi como ‘raspadita’ en la cara”, añadió Castro sobre la joven herida.

Agentes de criminalistica se presentaron en el lugar y ya hicieron el levantamiento del cuerpo del joven fallecido, del cual CityTV no dio su identidad.

Minutos antes de este accidente, un carro particular rojo se estrelló contra una estación de Transmilenio en el norte de la capital de la República, dejando varios heridos.

Un motociclista murió desafortunadamente en un accidente registrado en la Avenida Caracas con 54. Un ciclista está involucrado en el hecho. pic.twitter.com/tHii7F9qbJ — IndalecioCastellanos (@IndaCastellanos) September 15, 2019