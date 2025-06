La Ciudad del Vaticano es la ciudad donde no se puede nacer, pero esto no se debe a una prohibición, sino a las condiciones de su infraestructura. Claramente, esta es otra particularidad que se suma a las que tiene este lugar, lo que atrae las miradas y las visitas de miles de turistas en todo el mundo, quienes llegan allí detrás de este tipo de historias.

Cabe recordar que en esta ciudad estado reside el papa León XIV, como todos sus antecesores, quienes desde allí le apuestan a mantener y fortalecer la fe y la espiritualidad hacia todos los rincones del planeta. Además, es un territorio con una seguridad bastante alta para proteger al sumo pontífice y a las personas que están con él a diario, el cual está a cargo de una de las guardias más antiguas de la historia.

En la Ciudad del Vaticano no se puede nacer, debido a que no hay infraestructura para atender los partos. De esta manera, la ciudadanía no se da por nacimiento, sino por concesión. Es decir, de acuerdo con la función oficial que cumpla la persona dentro de ese territorio (trabajadores, diplomáticos de la santa sede o cardenales que residen en el país).

¿Qué necesita para viajar a la Ciudad del Vaticano desde Colombia?

Para los ciudadanos colombianos que deseen viajar a la Ciudad del Vaticano, es fundamental tener en cuenta una serie de requisitos migratorios y de viaje. Aunque el Vaticano es un estado soberano, el acceso se realiza a través de Italia, lo que significa que las regulaciones de entrada a la Unión Europea son las que aplican.

Por lo tanto, el primer y más importante documento es un pasaporte colombiano válido con una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha de entrada prevista. Además, es aconsejable que el pasaporte tenga al menos dos páginas en blanco para los sellos de entrada y salida.

(Vea también: ¿Cómo llegar a ciudad de Perú donde el papa León XIV se hizo latino? Hay ruta desde Bogotá)

Dado que Italia forma parte del Espacio Schengen, los colombianos están exentos de visado para estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días por motivos de turismo. Sin embargo, esto no exime de la necesidad de presentar otros documentos que demuestren el propósito del viaje y la solvencia económica.

¿Cuánto cuesta la entrada al Vaticano?

Para la mayoría de los visitantes, la experiencia principal en el Vaticano gira en torno a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. La entrada estándar para adultos a esta impresionante colección tiene un costo de 20 euros si se compra en línea a través del sitio web oficial del Vaticano, lo cual es altamente recomendable para evitar largas filas.

Si se adquiere directamente en la taquilla, el precio es el mismo, pero el tiempo de espera puede ser considerablemente mayor. Existen descuentos disponibles para estudiantes (con carné internacional), niños entre 6 y 18 años, y grupos organizados, lo que permite un acceso más económico a estas maravillas artísticas e históricas.

