Las imágenes parecen sacadas de una película, pero ocurrieron en la vida real. Un video captado por las cámaras de seguridad de un hospital en la ciudad de Yatsushiro, en Japón, muestra el momento exacto en que un terremoto sorprendió a un equipo médico mientras adelantaba una cirugía.

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La grabación, difundida por la cadena pública NHK, evidencia cómo médicos y enfermeros mantuvieron la calma en medio de la fuerte sacudida y concentraron todos sus esfuerzos en proteger al paciente y evitar que el procedimiento se viera comprometido.

¿Qué muestra el video del terremoto en el quirófano?

Las imágenes registran el instante en que comienza el movimiento sísmico dentro de la sala de operaciones. Mientras el quirófano se sacude, el personal médico actúa de inmediato siguiendo los protocolos de emergencia.

Los profesionales estabilizan la mesa de cirugía, protegen el campo quirúrgico y verifican que los equipos de soporte vital, los monitores y las líneas de anestesia continúen funcionando correctamente, evitando cualquier desconexión que pudiera poner en riesgo al paciente, mientras la habitación se sacudía agresivamente.

La escena ha llamado la atención por la serenidad con la que el equipo enfrenta una situación que, en cualquier otro contexto, habría provocado pánico.

¿Qué pasó con el hospital después del sismo?

Tras el terremoto, el Hospital General de Kumamoto, ubicado en la ciudad de Yatsushiro, suspendió temporalmente la consulta externa mientras inspeccionaba sus instalaciones.

La revisión incluyó quirófanos, equipos médicos, redes de gases y demás áreas críticas para confirmar que era seguro retomar la atención.

Una vez concluidas las verificaciones, el centro asistencial confirmó la reanudación completa de la consulta externa y aseguró que las áreas esenciales estaban en condiciones de operar con normalidad.

Cirujanos en plena acción durante terremoto

Más allá del impacto del video, las imágenes reflejan la preparación con la que trabajan los hospitales japoneses frente a este tipo de emergencias.

En un país donde los terremotos son frecuentes, los centros médicos cuentan con protocolos específicos para garantizar la continuidad de las cirugías y proteger tanto a los pacientes como al personal de salud.

Esa capacitación permitió que, pese a la intensidad del movimiento, el equipo mantuviera el control de la situación y priorizara la seguridad del paciente.

Un video que muestra cómo Japón enfrenta los terremotos

El registro del quirófano se ha convertido en una de las imágenes más impactantes que dejó el reciente sismo en Japón. Más allá de la fuerza del temblor, la grabación pone en evidencia la preparación del personal sanitario y la importancia de contar con protocolos de respuesta para mantener la atención médica incluso durante una emergencia de este tipo.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.