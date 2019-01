De hecho, la mujer fue más allá y se sinceró al reconocer que la primera escena porno que grabó en su vida fue una de sexo anal. Al revelar su experiencia, Izzy detalló qué hace la actriz minutos antes de iniciar el rodaje.

“Mi primera escena fue anal y no sabía qué esperar, estaba súper feliz. Después de entrar a maquillaje me fueron mostrando unos ‘plugs’ para el ano, me dijeron ‘eso te lo tienes que poner en el ano mientras te maquillas, para que el músculo se vaya relajando y no te vayas a rasgar en la escena, o no te vaya a pasar nada malo. Me hice también los enemas que nos ponen a hacer para limpiarnos. Me senté con mi ‘plug’, después hicimos la escena y fue genial”, aseguró la joven a ese medio de comunicación.