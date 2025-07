El embarazo de Paola Jara no solo ha transformado su vida personal, sino que también ha causado revuelo en redes sociales, donde miles de sus seguidores han reaccionado con entusiasmo y curiosidad ante la dulce espera.

En una reciente entrevista con el programa ‘Mañana Express’, del Canal RCN, la reconocida cantante de música popular compartió detalles íntimos sobre esta etapa, revelando que atraviesa un momento de plenitud, acompañada por su esposo, el también cantante Jessi Uribe.

Durante la conversación con el presentador Santiago Vargas, Jara explicó que se encuentra en su quinto mes de gestación y que, afortunadamente, su embarazo ha sido tranquilo. “Gracias a Dios me ha ido muy bien, no he tenido vómito, ni náuseas, ni mareos… nada de eso”, dijo con una sonrisa. Aunque sigue cumpliendo con compromisos laborales y artísticos, se siente fuerte y con energía para continuar trabajando mientras su cuerpo se lo permita.

Una de las confesiones más comentadas de la entrevista fue que la llegada del bebé fue una verdadera sorpresa. Según contó, ella y Jessi Uribe ya habían desistido de la idea de tener hijos por el momento, dado el ritmo acelerado de sus carreras y la cantidad de compromisos que tenían programados.

“Tomamos la decisión empezando el año. Le dije: ‘No, amor, no busquemos más, ya desistamos’. Y él me dijo: ‘OK, no hay problema’. Yo me relajé… y ¡tenga!”, relató entre risas, haciendo alusión a que, cuando menos lo esperaban, llegó la noticia.

Sobre el momento en que se enteró de que estaba embarazada, Paola confesó que fue un verdadero “’shock’ emocional”, ya que coincidía con una etapa clave en su carrera. “Estábamos en medio de varios compromisos, giras, lanzamientos… y pensé: ‘Dios mío, les voy a atrasar todo a Arelys y a Francy. Les voy a truncar el camino, el ‘tour’ ‘entre tres’’. Teníamos mucha fe puesta en una canción nueva, pero gracias a Dios todo ha salido bien”, explicó con sinceridad.

Los fanáticos de la pareja, que han seguido cada paso de su historia de amor, también están muy atentos a otro detalle importante: ¿tendrán un niño o una niña? Aunque Paola reveló que ya conoce el sexo del bebé, decidió no compartirlo aún. “Lo contaremos más adelantico”, dijo en tono cómplice.

Esta respuesta ha desatado una avalancha de teorías en redes sociales. Muchos seguidores especulan que, por la forma de su barriguita, se trataría de una niña, aunque otros apuestan por un varón.

¿Cómo está Jessi Uribe con la noticia del embarazo de Paola Jara?

En cuanto a Jessi Uribe, Paola aseguró que está absolutamente feliz con la noticia. “Él está súper feliz. Lo vivimos juntos con mucha emoción”, dijo, destacando la complicidad que existe entre ambos. La pareja, que además de compartir su vida también ha unido sus carreras musicales, se encuentra viviendo una etapa muy especial, llena de ilusión.

La cantante paisa, de 40 años, también bromeó durante la entrevista sobre el futuro del bebé: “Va a nacer cantando”, dijo entre risas, reflejando la alegría con la que ambos están asumiendo esta nueva etapa.

El anuncio de su embarazo ha sido recibido con cariño por parte del público y, aunque aún quedan detalles por conocer —como el nombre y el sexo del bebé—, Paola Jara ha dejado claro que está disfrutando cada instante de esta experiencia inesperada pero muy deseada. “La vida me sorprendió”, concluyó, agradecida por lo que considera una verdadera bendición.

