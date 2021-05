green

Las marchas del paro nacional que se dieron durante los últimos cinco días también dejaron historias curiosas y una de ellas es la que protagonizó la caleña Melissa Gutiérrez, quien está siendo tema de conversación en las redes sociales por estas horas.

Lo joven salió a protestar en Cali este sábado, con una pancarta en la que indicó que, si la reforma tributaria presentada por el Gobierno se caía, dejaría su cuenta de OnlyFans gratis por un mes. La noticia que todo el país esperaba no se demoró mucho en llegar, ya que este domingo el presidente Iván Duque confirmó que el proyecto será retirado del Congreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa Gutierrez👀 (@melisagutierrez7)

Con el anuncio del mandatario, miles de usuarios en diferentes redes sociales se acordaron de la promesa de Gutiérrez y la viralizaron. La caleña cumplió su palabra y en las horas de la tarde habilitó su cuenta de OnlyFans para que cualquier persona la pueda seguir, sin necesidad de pagar un solo peso.

“Cumpliendo mi promesa con la reforma tributaria”, escribió en su perfil de OnlyFans la mujer, que tiene más de 600.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Sus fanáticos la felicitaron por no fallar a lo que había anunciado y muchos de ellos ‘corrieron’ a la plataforma para ver su contenido. En esa red social, Gutiérrez publica algunas fotos sensuales, que en otras no podría compartir. Sin embargo, la caleña no comparte contenido íntimo en OnlyFans.

A continuación, las imágenes que confirman que la joven caleña cumplió con su particular promesa: