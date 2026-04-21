Sondra Macollins oficializó su aspiración a la Presidencia de Colombia como independiente por firmas, de las cuáles recolectó más de un millón, y explicó las razones que la llevaron a dar el salto a la política tras casi tres décadas como abogada.

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“Mi vocación social y las injusticias que veo en el país fueron determinantes. O nos seguimos quejando o hacemos algo”, afirmó Macollins en entrevista con Pulzo, al señalar que busca ofrecer una alternativa distinta frente a lo que considera fallas estructurales del Estado.

La candidata aseguró que su proyecto se basa en un cambio profundo del modelo político. En ese sentido, destacó la creación del primer partido digital en el país (Partido Digital Colombiano), con el que pretende ampliar la participación ciudadana. “Queremos devolverle el poder a la gente, que todos tengamos voz y voto de verdad”, explicó.

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Macollins indicó que su candidatura cuenta con el respaldo de 1’131.000 firmas y señaló que ese movimiento busca representar a quienes no se sienten identificados con los partidos tradicionales.

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¿Cuáles son las propuestas de Sondra Macollins?

Entre sus principales propuestas planteó una reestructuración del Estado que incluye la reducción de su tamaño. “Tenemos un aparato burocrático y clientelista que está obsoleto”, dijo, y añadió que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, permitiría detectar duplicidades en funciones públicas.

También propuso reducir el Congreso al considerar que implica altos costos y prácticas clientelistas. A esto sumó la eliminación de las gobernaciones que, según ella, “se han convertido en un peaje al desarrollo” que limita la distribución equitativa de recursos entre municipios.

En contraste, defendió un modelo con regiones autónomas inspirado en la Constitución de 1991 que permita descentralizar las decisiones y reducir la dependencia de Bogotá.

En materia de seguridad, Macollins aseguró que la tecnología será clave. Propuso el uso de herramientas como cámaras biométricas e inteligencia artificial para anticipar conductas delictivas. “La idea es que la fuerza pública sea más preventiva que reactiva”, afirmó.

Según explicó, el análisis de datos permitiría identificar patrones de criminalidad y actuar antes de que ocurran los delitos, lo que, en sus palabras, ayudaría a salvar vidas y optimizar recursos.

Sobre un eventual escenario en el que no avance a segunda vuelta, la candidata fue enfática en que no se sumará a otras campañas. “No nos vamos a unir a nadie. Somos una opción diferente”, sostuvo.

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Finalmente, envió un mensaje a los colombianos, en especial a los jóvenes, a quienes invitó a participar en las elecciones. “La única acción que puede cambiar este país es salir a votar por alguien diferente”, concluyó.

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