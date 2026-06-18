Luego de tanta especulación y versiones divididas, Catherine Juvinao dio a conocer que ella, junto su equipo político, apoyará Iván Cepeda para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. La representante a la Cámara aseguró que fue una decisión que tomó su equipo político en la que fue derrotada y que no está del todo contenta con saltar al barco del candidato del Pacto Histórico.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Hay desajuste en la Alianza Verde: aprueban salida de una de las figuras más críticas de Petro)

“Mi equipo político tomó la decisión de votar por Cepeda. ¿Es una decisión que tomé yo? No. ¿Es una decisión que me gusta a mí? No. ¿Es una decisión cómoda para mí? No. No van a creer que para mí es súper chévere… Fue una decisión muy difícil”, aseguró Juvinao.

El anuncio de la congresista de la Alianza Verde tomó por sorpresa debido a sus fuertes críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro durante estos cuatro años, luego de que en las elecciones de 2022 lo apoyó. Inclusive, en reiteradas ocasiones dijo que no iba a apoyar al proyecto progresista este 2026 por sus disgustos con el presidente.

Ante esto, la congresista por Bogotá dijo que, tanto ella como su equipo, se mantienen lejos de la forma de gobernar del mandatario actual y seguirán criticando sus gestiones con la salud, el conflicto armado y los casos de corrupción.

“Nosotros estamos absolutamente firmes en nuestras denuncias sobre la crisis del sistema de salud, sobre la paz total y la corrupción, entonces esto no tiene nada que ver con Petro”.

(Lea también: Si Iván Cepeda gana, en qué caso asumiría Aida Quilcué como presidenta de Colombia)

Ella tuvo una situación similar con Katherine Miranda, ya que ambas se subieron a la campaña del Pacto Histórico cuatro años atrás y se bajaron del barco al estar en desacuerdo con la gestión de Petro.

Sin embargo, Juvinao se diferenció de su compañera de equipo en que no saltó al otro lado de la vereda, ya que la congresista que se quemó en su búsqueda de ir al Senado apoyó a Paloma Valencia en primera vuelta y en esta segunda está con Abelardo de la Espriella.

Catherine Juvinao aseguró que la adhesión temporal se concretó con el propio Cepeda y no se hizo porque entre ambos haya mucho en común, sino porque tiene más críticas a las ideologías y posturas de De la Espriella.

“Al otro lado de esta competencia electoral hay un proyecto que es político-religioso. Tiene una visión sobre la familia y los derechos de las mujeres que nosotros no compartimos”.

* Pulzo.com se escribe con Z