Abelardo de la Espriella no solo respondió qué hará si se arman protestas en caso de un triunfo suyo, sino que fue tajante para referirse a los recortes que ha anunciado durante sus apariciones en público.

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De la Espriella desmintió que tenga en sus planes liquidar el Sena o cualquier otra entidad, así como se ha divulgado luego de que se anunció el recorte de los gastos a nivel estatal. “¿A quién se le ocurre?”, preguntó con molestia.

Lo que sí planteó como parte de sus intereses es la reducción de las embajadas al considerar que se convierten en un gasto que calificó como “burocrático”, al cuestionar a la actual administración.

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En ese contexto, a la pregunta sobre la eventual reducción de los subsidios del Gobierno Petro, el candidato de Firmes por la patria se plantó al negar el tema, mientras que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, lo secundó.

“Nuestro programa de gobierno es el único programa de gobierno que puso de presente a los más vulnerables primero. Por lo tanto, todos los programas sociales. Incluso, algunos los vamos a incrementar. Adultos mayores, de 250.000 a 400.000 pesos”, indicó.

En esa misma línea, De la Espriella hizo un gesto de tijera en el que dejó en evidencia su intención de recorte, mientras Restrepo indicó los que tienen en la mira para acabar.

“Hay otros subsidios que se han utilizado para que algunos jóvenes se dediquen a delinquir y en ese, incluso, terminaron involucrados en el asesinato de Miguel Uribe. Mucho mejor darle ese recurso a las mujeres cuidadoras, a los viejitos y a las mujeres vulnerables cabeza de familia”, sentenció.

Parece importante remarcar que no explicó específicamente los planes dirigidos a grupos en particular, pero sí resulta contundente el interés en los adultos mayores a pesar de que se mencionó lo contrario.

Ese precisamente ha sido uno de los más frecuentes cuestionamientos de cara a su eventual llegada al mandato, debido a que el Gobierno Petro ha presentado logros importantes en ese sentido.

¿Cuáles son los subsidios de Gobierno que hay en Colombia?

El Gobierno nacional otorga múltiples ayudas económicas. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social administra los principales programas de transferencias monetarias para mitigar la pobreza extrema en el territorio colombiano.

El programa Renta Ciudadana entrega transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a los hogares colombianos en situación de pobreza extrema y desnutrición.

La iniciativa Renta Joven ofrece incentivos económicos directos a los estudiantes de educación superior para garantizar su permanencia en las instituciones públicas del país.

El subsidio Colombia Mayor otorga un auxilio económico mensual a los adultos de la tercera edad que carecen de una pensión de jubilación.

La devolución del IVA compensa el impacto del impuesto sobre las ventas a las familias con menores ingresos registrados en las bases de datos estatales.

El Ministerio de Vivienda asigna el subsidio Mi Casa Ya para facilitar la adquisición de vivienda de interés social a las familias que cumplen los requisitos.

Las cajas de compensación familiar otorgan un subsidio de desempleo a los trabajadores que perdieron su vínculo laboral y realizaron los aportes correspondientes.

El Gobierno nacional subsidia las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas para los ciudadanos que habitan en los estratos uno y dos.

El Departamento Nacional de Planeación focaliza los potenciales beneficiarios de todos estos programas asistenciales mediante la herramienta de caracterización socioeconómica del Sisbén.

Los ciudadanos interesados deben consultar directamente los canales oficiales de las entidades encargadas para evitar estafas por parte de intermediarios inescrupulosos en las regiones. El acceso a los subsidios estatales no requiere de ningún pago previo por parte del solicitante.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: