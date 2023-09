Viajar a Europa es uno de los tantos sueños colectivos que tienen millones de colombianos que desean conocer diferentes países del antiguo continente como Francia, España, Alemania, Italia, entre otros.

Sin embargo, cada peso cuenta y por eso es indispensable tener un presupuesto claro de cuánto dinero planea invertir y en qué aspectos sería bueno economizar en el viaje.

Por ejemplo, existen trucos o formas para encontrar tiquetes de avión baratos que le permitirán viajar en aerolíneas de bajo costo y ahorrar enormes sumas de dinero; pero, una vez en Europa, también es necesario conocer cuál es la mejor forma de moverse: en bus, tren o avión.

Viajar a Erupoa: qué es más barato entre bus, tren o avión

El tren es una de las opciones predilectas por turistas y europeos para viajar entre países porque las líneas ferroviarias se encuentran distribuidas por toda Europa, es un transporte eficiente en términos de puntualidad, los asientos son cómodos e incluso varios de ellos cuentan con conexión a Internet.

Adicionalmente, los pasajeros pueden llevar enormes cantidades de equipaje debido a que no existe un límite en el peso o medidas e incluso las revisiones no son tan estrictas como en los aeropuertos; no obstante, dependiendo de la ruta elegida, puede tornarse costoso; por ejemplo, viajar de París, Francia a Barcelona, España, cuesta alrededor de 179 euros, es decir, unos $ 780.000 COP y tardaría un poco más de seis horas.

Sin embargo, haciendo esta misma ruta en avión le saldría en 100 euros, casi $ 430.000 COP con una duración promedia de dos horas. Adicional, si lo compra con anterioridad o en días u horarios no tan concurridos como temporada baja, su precio disminuiría considerablemente.

Pero, entre las desventajas está el cobro extra por equipaje, los largos controles de seguridad y que normalmente los aeropuertos se encuentran lejos del centro de las ciudades, por lo que, deberá invertir un poco más en el traslado hacia el hotel.

Por su parte, moverse en bus suele ser, casi siempre, la opción más barata entre el avión y el tren. En el caso particular de París a Barcelona, el trayecto cuesta alrededor de 40 euros o $ 174.000 COP; no obstante, el recorrido demora casi 13 horas, el doble que en tren.

Igualmente, esta elección es tomada por miles de turistas porque además de ahorrarse dinero en transporte, también lo hacen en hospedaje cuando viajan de noche; pero, tenga presente que los asientos en varias empresas de autobús no son cómodos, algunos no cuentan con servicio de baño y las paradas se encuentran alejadas del centro de la ciudad.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción?

La elección dependerá de sus intereses, es decir, si dispone de tiempo, dinero o si le gustaría viajar cómodo. Le recomendamos que verifique en el presupuesto cuánto estaría dispuesto a pagar en tiquetes porque en términos de economía, ahorrará más plata trasladándose en bus.