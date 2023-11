En Colombia, múltiples denuncias de fraudes, robos y estafas cometidas por individuos inescrupulosos han puesto en alerta a los usuarios de diversos bancos.

Recientemente, una modalidad de robo en particular ha llamado la atención, ya que los ladrones, con información detallada de la persona, contactan a los usuarios ofreciendo ampliar el límite de sus tarjetas de crédito.

Ganándose la confianza de la víctima, se desplazan hasta su residencia para cambiar la tarjeta, supuestamente destruyendo la antigua pero reteniendo el chip necesario para realizar transacciones.

Beatriz Ordóñez, una mujer que se considera muy organizada en sus finanzas, compartió su experiencia en Sigue La W: “Vinieron a mi casa (…) quiero saber cómo conocían mi dirección y que Bancolombia responda sobre la seguridad de su base de datos”.

Además de este robo, Sigue La W también conoció la historia de Camila Hoyos, una empresaria cuya tarjeta fue clonada y se realizaron compras fraudulentas en Mercado Libre.

“Desde Mercado Libre me dijeron que consultara con el banco y en el banco me remitieron a la plataforma. Luego, la plataforma me proporcionó el contacto del comercio. Lo cierto es que todos se lavan las manos y nadie asume responsabilidad”, relató Hoyos.