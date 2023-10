Según la Policía Nacional de Colombia, en 2022 se denunciaron más de 200.000 casos de estafa telefónica en el país. Esto representa un aumento del 20 % con respecto al año anterior y el monto total de las pérdidas se estima en más de 100.000 millones de pesos colombianos. Es por esto, que constantemente se refuerzan las campañas para que la ciudadanía no se deje engañar.

Además, según el Informe de Fraude Omnicanal de TransUnion, los fraudes digitales aumentaron en un 859 % durante los últimos tres años a nivel mundial. La encuesta realizada a 18 países, identificó que el 52 % fueron engañados a través de llamadas, correos electrónicos, mensajes en línea y de texto.

Números de teléfono que nunca debería contestar

Varias denuncias tenían en común llamadas de números telefónicos que iniciaban con el prefijo +811, el cual no corresponde a ningún país o zona geográfica reconocida, por lo que si recibe una llamada, es probable que se trate de una estafa.

Tampoco se recomienda contestar a los números de larga distancia internacional que no conoce, ya que puede ser una llamada fraudulenta; si es cualquier número que no conozca, no se recomienda contestar.

Otros son números de teléfono que llaman varias veces al día o a horas extrañas, esto puede ser un signo de una estafa o de un intento de acoso. Los estafadores utilizan estos números para engañar a las personas y obtener información personal, como números de cuenta bancaria, contraseñas o números de seguridad social. Es importante estar alerta a estas llamadas y evitar contestarlas.

Consejos para protegerse de las estafas telefónicas

No proporcione información personal a nadie que no conozca.

No haga clic en enlaces o abra archivos adjuntos de mensajes de texto o correos electrónicos de remitentes desconocidos.

Instale un software de seguridad en su teléfono.

Sea cauteloso con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Si recibe una llamada de un número desconocido, puede colgar y bloquear el número. También puede denunciar la llamada a la Policía Nacional.

Las estafas telefónicas comunes en Colombia

Según el sitio oficial de la Policía Nacional estas son los tipos de estafa más comunes y de los que se han recibido denuncias:

Premios o sorteos : los estafadores llaman a las personas y les dicen que han ganado un premio o un sorteo, pero para reclamar el premio, la víctima debe proporcionar información personal o hacer un pago.

: los estafadores llaman a las personas y les dicen que han ganado un premio o un sorteo, pero para reclamar el premio, la víctima debe proporcionar información personal o hacer un pago. Técnico de soporte: en las llamadas les dicen a las personas que hay un problema con su computadora o teléfono. Para solucionar el problema, el estafador le pide a la víctima que proporcione acceso remoto a su dispositivo; al lograrlo, el estafador tiene acceso al dispositivo, puede robar información personal o instalar malware.

en las llamadas les dicen a las personas que hay un problema con su computadora o teléfono. Para solucionar el problema, el estafador le pide a la víctima que proporcione acceso remoto a su dispositivo; al lograrlo, el estafador tiene acceso al dispositivo, puede robar información personal o instalar malware. Robo de identidad: los estafadores se hacen pasar por funcionarios gubernamentales o representantes de empresas legítimas e intentan obtener información personal de la víctima, como números de cuenta bancaria, contraseñas o números de seguridad social.

Al denunciar una estafa telefónica, es importante proporcionar la mayor cantidad de información posible. Esto ayudará a las autoridades a investigar el caso y a detener a los estafadores.

