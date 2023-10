En ‘6 am hoy por hoy’ de Caracol Radio, el presidente de la EPS Sanitas y de la Cámara de Aseguramiento de la ANDI, Juan Pablo Rueda, explicó que ese “apagón” es una situación que ya se está presentando en los diferentes eslabones del sector.

En ese sentido, explicó que el déficit se ve en la Unidad de Pago por Capacitación, la cual es la encargada de cubrir el plan de beneficios de salud de los ciudadanos; y algunos medicamentos y equipos tecnológicos que se encuentran de este plan.

“El tamaño de ese déficit superó la afectación a las EPS y está tocando de manera importante a quienes prestan el servicio directamente y la industria farmacéutica, ya los proveedores de tecnologías del sector”, detalló Rueda.

Por otra parte, Rueda explicó que esta crisis viene presentándose desde hace varios años, y con mayor intensidad luego de la crisis sanitaria del covid-19; sin embargo, desde el sector espera que el Gobierno nacional actúe con celeridad para hacerle frente.

En ese sentido, aseguró que lo que sí ha causado preocupación es la parsimonia con la que el Gobierno ha asumido este reto que tendría una mayor repercusión en la atención de los pacientes en el país.

“Nos preocupan que no haya reaccionado. Las razones por las que no han reaccionado no las entendemos muy bien. Pienso que nos hemos enfocado en la posibilidad de un cambio en el sistema, pero no estamos atentos con la situación actual”, señaló el presidente de Sanitas.