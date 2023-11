Aseguran que en pocos días cumplirán 2 meses sin recibir el pago de sus salarios y ante las múltiples peticiones que han hecho a la contratista, no han tenido respuesta positiva.

Lo anterior provocó que las mujeres tomarán la decisión de para la prestación de sus servicios como aseadoras en las instituciones educativas, hasta tanto no les cancelen sus honorarios en mora.

“Vivimos días muy difíciles, no tenemos para el pago del arriendo, de los servicios, el mercado. Muchas de nosotras no tenemos ni para el pasaje, por eso hemos decidido para nuestras actividades hasta tanto no nos paguen lo que nos deben” dijo una de las mujeres afectadas.