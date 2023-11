En su visita al departamento, la directora de gestión de impuestos de la Dian, Cecilia Rico Torres, dio a conocer que han iniciado unas visitas de control a establecimientos comerciales de la ciudad con el fin de invitarlos a expedir las facturas adecuadamente, así como para hacer cobros a aquellos que tienen obligaciones pendientes de pago.

Sostuvo que el 30 % de los establecimientos visitados no expide factura o la expide sin el cumplimiento de requisitos por lo que fue clara que al cliente nunca deben preguntarle si necesita la factura porque el deber del vendedor es entregarla sin poner barreras.

Advirtió que si no brindan la factura puede haber posibilidad de quien presta el servicio no reporte el ingreso a la entidad y pague menor impuesto cuando el comprador si lo hace lo que desencadena que no llegue a las cuentas del tesoro nacional.

Fue clara que aunque las visitas han sido pedagógicas no cumplir con los requisitos puede incluir el cierre de los establecimientos. Además, explicó que en este último mes están realizando un sorteo fiscal de 2.800 bonos para las personas que exigen las facturas incentivando ese proceso.

Así mismo se refirió a la situación de los morosos quienes tienen pendientes con la Dian en el departamento. Señaló que las cifras de cartera morosa arrojan 479 contribuyentes visitados con obligaciones pendientes por $ 11.835 millones. Resaltó que en las visitas apuntarán a recuperar una cartera morosa de $ 3.394 millones de 626 establecimientos de la capital quindiana.

En cuanto a la facturación electrónica dijo que en Armenia han expedido 7.8 millones de facturas en lo corrido del año.

