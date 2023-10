El gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, Ney Hernando Muñoz informó que los vallecaucanos con algún tipo de deuda o sanción vigente con sus impuestos departamentales podrán ser exonerados del pago de intereses de mora.

Explicó que los ciudadanos pueden realizar la solicitud hasta el próximo 31 de octubre. Sin embargo esto sólo aplica en casos de personas fallecidas que no dejaron bienes, además de deudas que después de cinco años no han sido canceladas y no cuentan con registro del deudor.

La exención en el pago de los intereses también aplica para los establecimientos públicos y agentes retenedores que se encuentren en mora por deudas anteriores al año 2020. A su vez, también se considera a los ciudadanos que se encuentren en cobro coactivo y el embargo no haya superado el 80 % de la deuda al momento de la solicitud de la condonación.

Otro de los casos donde aplica el beneficio es para los contribuyentes que tengan vehículos y hayan sido hurtados, chatarrizados o se encuentren con traspaso abierto. Para conocer sobre los requisitos que deben ser presentados para acceder a la condonación de los intereses de mora, los ciudadanos deben ingresar a la página www.valledelcauca.gov.co/remision

