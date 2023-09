Canadá es uno de los países que más brinda oportunidades a los jóvenes del mundo para que vayan a estudiar y tener una estadía por un largo periodo de tiempo. Es por esto que muchos colombianos han aprovechado la posibilidad de residir en Canadá, para mejorar su nivel de inglés o de francés. Adicionalmente, muchas personas viajan a ese país para crecer a nivel profesional y ahorrar dinero mientras trabajan.

Aunque Canadá lleva varios años fomentando y priorizando las oportunidades de jóvenes extranjeros para que vayan a su territorio, no es posible ir a estudiar inglés y al mismo tiempo trabajar. Este país señala que para ellos es fundamental brindar servicio de calidad y, por tanto, si una persona no sabe inglés correctamente no podrá desempeñarse adecuadamente en su trabajo. Es por esto que no está permitido que jóvenes que no tienen un buen nivel de inglés trabajen.

No obstante, los jóvenes que cuentan con un alto nivel de inglés tienen la posibilidad de viajar a Canadá para estudiar y trabajar al mismo tiempo. En este sentido, los interesados tienen que buscar una universidad de su interés en la que puedan realizar algún curso de educación superior como lo es un pregrado, posgrado, diplomado, maestría o cursos con certificados.

Lo anterior, significa que para que un colombiano pueda ir a Canadá a trabajar y a estudiar necesitará la carta de aceptación de la universidad, la matrícula y tendrá que detallar qué es lo que va a estudiar. De esta forma, los colombianos que vayan a estudiar algún área en específica que no sea inglés podrán aprovechar su tiempo libre para trabajar y así poder pagar los gastos que impliquen su estadía.

Por otra parte, es importante que los jóvenes que quieran ir a estudiar a Canadá y al mismo tiempo trabajar tengan en cuenta que necesitarán un buen nivel de inglés, ya que si no se tiene, no podrán ingresar a los centros educativos a estudiar.

Por lo anterior, expertos de distintos centros de viajes explican que es importante que los colombianos mejoren su inglés en Colombia, para así poder pasar los exámenes de las universidades y, posteriormente, lleguen a Canada a estudiar y trabajar. Adicionalmente, estudiar inglés en el país, de acuerdo a estos centros de turismo, es mucho más económico.

Esto último se debe a que los colombianos pueden viajar a Canadá a estudiar inglés, pero no trabajar. Por tanto el tiempo en que los colombianos estén estudiando inglés en Canadá tendrán que ser ayudados económicamente por sus familiares en Colombia

