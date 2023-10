Aunque en muchos casos comprar un tiquete aéreo pareciera ser una cuestión sencilla, hay muchos consejos y estrategias que deberían seguir los usuarios para conseguir las mejores opciones y no pagar de más a la hora de buscar un vuelo.

Para evitar confusiones y malentendidos es muy importante que a la hora de comprar se investigue y se busque la información necesaria sobre las políticas de cada aerolínea y cuáles son las mejores prácticas para encontrar ofertas y tarifas que se adapten al presupuesto, como también a las necesidades del usuario.

(Vea también: Dan trucazo con equipaje en viajes: sirve para ahorrarse dinero con Avianca, Latam y más)

A continuación, las mejores recomendaciones para conseguir tiquetes baratos:

El tiempo en el que se compran los tiquetes baratos es uno de los principales mitos, ya que se cree que comprar los tiquetes a última hora son más caros o hacerlo con antelación llevaría a ahorrar dinero, pero no en todos los casos es así.

En el primero de los casos mencionados, generalmente suelen ser más costosos a la hora de que se acerca el viaje, aunque en otras oportunidades las aerolíneas bajan sus valores para llenar los vuelos. En la segunda, comprar con gran antelación puede generar ahorro de dinero, pero no siempre es así, ya que los algoritmos de las aerolíneas para establecer las tarifas varían según la demanda.

Otro de los cuestionamientos que suele hacerse sobre las tarifas bajas, es que puede tratarse de una estafa, pero las empresas ‘low cost’ suelen achicar sus costos al quitar servicios como equipos facturados o comidas, por lo que puede ser beneficioso si es que no se necesitan de estos. El mito de que en todos los sitios web de los vuelos tienen los mismos precios también se derriba porque los valores varían según los motores de búsquedas, por lo que siempre es recomendable comparar diferentes páginas.

Que los precios más bajos se consiguen buscando de manera de incognito es una creencia que no cuenta con evidencia sólida para respaldar esta información, ya que los precios se pueden modificar en cuanto a la demanda, pero no garantiza conseguir boletos más económicos.

Algunas aerolíneas tienen políticas de garantías de tarifas que ofrecen que si el usuario encuentra precios más bajos después de haber comprado un boleto, éstas ofrecerán un reembolso, derribando el mito de que no se puede hacer nada si el tiquete se adquirió más caro. Que las millas son difíciles de cambiar es otra creencia errónea en los usuarios, ya que a pesar de que puede ser un poco complejo para vuelos populares, estas son de gran ayuda para obtener descuentos.

Estas son algunas verdades que derriban algunos mitos en torno a la compra de tiquetes aéreos, para buscar las mejores opciones económicas, y que se adecuen al presupuesto estipulado por el usuario.

Consejos prácticos para obtener el mejor precio de los tiquetes aéreos

Conseguir los mejores precios para los tiquetes aéreos suele convertirse en un verdadero desafío, pero a continuación desarrollaremos cinco consejos para tener en cuenta a la hora de efectuar la compra de un boleto.

Reservar con anticipación, pero no tanta: Reservar con antelación suele ser una estrategia bastante efectiva para poder lograr precios más accesibles, aunque hacerlo con mucho tiempo puede terminar siendo contraproducente porque al principio las tarifas son más altas, como así también al llegar al período más cercanos de la fecha del viaje. Para encontrar el mayor equilibrio es indispensable explorar diferentes fechas para ver como modifica el precio.

Flexibilidad en las fechas y los destinos: Esta es un de las claves para poder conseguir buenos precios a la hora de comprar un boleto de aéreo, ya que poder contar con fechas y destinos flexibles hará que se puedan conseguir ofertas con mayor facilidad. Para ello es fundamental contar con algunas herramientas para buscar las mejores opciones.

Suscríbete a alertas de precios: Suscribirse a los sitios web y aplicaciones que cuentan con alertas de precios es uno de los consejos fundamentales para seguir, si es que se quieren conseguir boletos más económicos. Configurar la ruta para recibir los avisos de precios más destacados, será de vital importancia para concretar la compra de tiquetes aéreos.

No dudar en comparar precios de los sitios web: Otro de las acciones que el usuario debe hacer para conseguir precios de vuelos más económicos es no situarse solo en un sitio de web de venta, sino ir comparando los costos, como otra estrategia más para conseguir el tiquete aéreo más barato. También se debe chequear las páginas oficiales de las aerolíneas para poder visualizar si estas cuentan con mejores precios o no.

Considerar aerolíneas de bajo costo: Las aerolíneas ‘low cost’ suelen ofrecer de manera continua boletos más económicos, más si no se necesitan de los servicios adicionales con los que cuentan otras empresas. Esta suele ser una muy buena opción para poder viajar, aunque será indispensable poder entender sobre los cargos adicionales que pueden aparecer, antes de reservar.

Es importante seguir estos consejos ya que los boletos pueden contar con diferentes variaciones provenientes de la demanda, la temporada o los eventos especiales, por nombrar solo algunos, por lo que es muy importante realizar una exhaustiva investigación y contar con la disponibilidad para ajustar los planes a las tarifas más accesibles de los tiquetes aéreos.

(Vea también: Dan 8 ‘tips’ (efectivos) para conseguir tiquetes más baratos en los próximos meses de 2023)

¿Cuándo es más barato comprar tiquetes aéreos?

La búsqueda de boletos de avión económicos puede necesitar de una estrategia detrás de la elección de los mismos, por eso saber cuál es el mejor día para hacerlo, es un punto muy importante a respetar. El martes es el día por excelencia para poder encontrar los mejores precios de vuelos, teniendo en cuenta que los miércoles también pueden encontrarse buenas ofertas.

En cuanto a los horarios, una de las franjas en la que más apuestan los usuarios para efectuar las compras puede ser entre las 15 y las 16 horas, aunque no existe un criterio unánime que unifique en cuál sería la mejor franja horaria, ya que otros prefieren hacerlo de madrugada.

Para poder chequear la modificación del precio, ‘Skiplagged’ es una herramienta muy utilizada, mientras que, a la hora de comparar los diferentes sitios, el más recurrido es ‘Skyscanner’.

La fecha de antelación puede ser otro factor para conseguir precios más económicos estimando entre 8 y 5 meses en lo que refiere a vuelos internacionales. Y tener en cuenta que las ofertas de última hora, en la actualidad, se han convertido en un mito o más bien en publicidad de algunas aerolíneas.

¿Cuándo es más barato volar en avión?

Al igual que lo mencionado anteriormente con los días y horarios para conseguir los tiquetes aéreos, existen diferencias entre los días de salida y los horarios en que se efectúe la misma. El día más económico para volar es el martes, teniendo como contrapunto al sábado como el día más caro, teniendo también en el mismo grupo a los domingos y los días festivos.

Tenga en cuenta que la hora de viaje también puede determinar el costo, ya que a partir de las 18 horas los vuelos son más económicos, como también pueden conseguirse grandes ofertas para los vuelos que se realicen en las primeras horas de la mañana. Además, porque los retrasos en los vuelos se registran más en las horas de la mañana y no en los que son a última hora del día.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.