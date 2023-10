El medio de comunicación mexicano Eje Central reveló en su portal que el Cartel de Sinaloa, liderado por la familia de Ismael Zambada García, ‘El mayo’, y la de ‘Los Chapitos’ hijos de Joaquín Guzmán Loera, había consolidado el control de al menos tres puertos en Colombia en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Según la investigación, que tiene el nombre de la periodista María Idalia Gómez, “con la finalidad de garantizar su capacidad operativa, han construido un aparato financiero para movilizar a través del sistema bancario colombiano los ingresos derivados de sus actividades criminales”.

Según el medio, la institución financiera a la que se hace referencia es el Banco Serfinanza, el cual tiene sede presencial en Barranquilla, y sus principales accionistas son Supertiendas Olímpica, empresa en el que mercaderista de Olímpica resultó herida en balacera.

En entrevista con Sigue La W, la periodista María Idalia Gómez explicó que, en los informes conocidos por el medio, se incluyen los dos pasaportes de Álex y Arturo Char, a quien la Corte Suprema le negó recurso para salir de la cárcel, “como personas de interés por ser las conexiones directas del Cartel del Pacífico en Colombia”.

Según comentó, “sí se habla de encuentros, específicamente en la finca Casa Blanca y se encontraron con un enviado, específicamente el Mayo Zambada, que es un abogado que menciono en el texto y hubo otros tres enviados, que eso todavía no los menciono, y que fueron y se encontraron no solo en Casa Blanca sino que se encontraron en otros puntos, precisamente en Barranquilla, allí no solo hablaron sobre los acuerdos que se iban a establecer para el tema del trabajo conjunto sino cuáles iban a ser los beneficios a partir de abrir nuevos mercados en África y otras rutas hacia México, sobre el tráfico de cocaína, por eso necesitaban una estructura financiera muy solida que les garantizara estas operaciones”.

De igual manera, señaló que en el encuentro que tuvo lugar en México entre presidentes latinoamericanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador se tocó el tema como una prioridad y de gran interés.

Por otra parte, Gómez especificó que la información fue verificada con los informes del Ejército mexicano.

“Este documento no es algo que sugiera espontáneamente, desde hace un año hemos dado seguimiento a unas investigaciones que se están dando en México y en diferentes países de Latinoamérica por la presencia del Cartel del Pacífico en estos países (…) hemos continuado la tarea de revisión y de la búsqueda de información. Este documento en uno de los que apareció y hemos logado verificar”, añadió.

Sigue La W se trató de comunicar con la familia Char para responder a estos graves cuestionamientos, sin embargo, no fue posible una comunicación con Piero Celia, presidente de Serfinanza.

