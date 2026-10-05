Novak Djokovic avanzó a la final del China Open de una manera inesperada. El serbio dominaba 7-5 y 5-3 a Daniil Medvedev en la semifinal, estaba sacando para ganar el partido y terminó clasificándose luego de que el ruso fuera descalificado por golpear con una pelota a un espectador.

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El encuentro ya llevaba cerca de dos horas y media y había tenido varios momentos de tensión. Djokovic se había quedado con el primer set por 7-5 y, en el segundo, consiguió ponerse 5-3 arriba. Medvedev había perdido un punto y, después de que la pelota rebotara hacia el fondo de la cancha, la golpeó hacia las tribunas.

La pelota terminó impactando en el rostro de un espectador ubicado en la primera fila, quien tuvo que ser atendido y posteriormente retirado de la zona por personal del estadio. La situación provocó una interrupción del partido y, tras consultar con el árbitro y los responsables del torneo, se determinó la descalificación de Medvedev.

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Este fue el tensionante momento:

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

De esta manera, Djokovic se quedó con la victoria cuando el marcador estaba 7-5 y 5-3, a pocos puntos de cerrar el partido por su propia cuenta. El serbio, que había tenido que salvar 16 de 18 oportunidades de quiebre durante el encuentro, evitó así tener que completar el segundo set.

Con esta clasificación, Djokovic extendió a 33 partidos su invicto en Pekín y disputará la final del torneo contra el australiano Alex de Minaur, quien avanzó tras el retiro de Hubert Hurkacz. Además, será la primera final del serbio en un torneo ATP 500 desde 2022.

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El desenlace también recordó a Djokovic un episodio que él mismo protagonizó en el US Open de 2020, cuando fue descalificado después de golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea. Tras el partido, el serbio expresó su preocupación por el espectador y aseguró que lamentaba también lo ocurrido con Medvedev.

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