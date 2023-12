América de Cali perdió su quinto partido consecutivo y el cuarto en cuadrangulares. Una vez más, Nacional fue verdugo del conjunto que dirige Lucas González, pues ya lo había vencido en Medellín y los dejó eliminados, ahora, en el Pascual Guerrero, les repitió la dosis y agudizó la crisis ‘Escarlata’.

(Le puede interesar: América de Cali espera contratar a un Ángel del gol para el 2024; todo está casi listo)

En rueda de prensa, el entrenador bogotano tuvo autocrítica y calificó como “un fracaso personal” no haber podido avanzar a la final del fútbol colombiano, un objetivo que se habían trazado a finales del ‘todos contra todos’. También aseguró que deberán analizar las debilidades dejadas en evidencia y el trabajo que deberán comenzar a hacer de cara a buscar nuevos jugadores “para reforzar la idea”.

Objetivos no conseguidos: “Me deja una tristeza enorme que es difícil expresar. Los objetivos que nos trazamos, desafortunadamente nos quedamos cortos con los objetivos, no nos queda más que analizar el porqué. Los cuadrangulares son diferentes, no podemos dar ventaja y hemos pagado el precio de las equivocaciones. Ahora nos queda segur construyendo y encontrar jugares para reforzar la plantilla”.

¿Fracaso?: “Nosotros sabemos que solamente puedes sostenerte a largo plazo ganando. Tuvimos un inicio duro con pretemporada corta que al final logramos enderezar y creamos ilusión en la gente, en los directivos y lo más importante, en los jugadores. Ahora nos toca vivir la otra cara de la moneda, es una cara amarga. Me siento muy triste. Personalmente, es un fracaso, un fracaso no poder aspirar a llegar a la final, en no estar más arriba en reclasificación para estar en Copa Libertadores”.

(Lea también: Andrés Llinás fue baja de última hora en Millonarios para juego ante Medellín: qué le pasó)

Costó la derrota con Medellín: “Hay una diferencia muy grande entre fracasar y ser un fracasado, el fracasado no lo intenta. Nosotros lo hemos intentado, pero fracasamos en el objetivo de llegar a la final. Nos ha costado mucho reponernos del primer partido, donde tuvimos dos errores puntuales y nos ha pesado reponernos. Hay que seguir, nos quedan dos partidos importantes y vamos a seguir hasta el final con el máximo profesionalismo y entrega como lo hemos hecho hasta ahora”.

¿Saturación a los jugadores?: “Desde la perspectiva, que un posible exceso de información les dificulte el desarrolle del juego, es algo que tenemos que evaluar, si la sensación es esa, intentaremos simplificarla. Desde mi posición, no siento que sea así porque el equipo busca hacer lo que hacemos en los entrenos, pero en los cuadrangulares la exigencia es máxima y tienes que estar bien en todo momento”.

Lee También

Pensar en el próximo año: “Creo que ganar es difícil y lo difícil de dirigir un club como este es que la exigencia siempre es ganar, tienes poco tiempo. Ahora tenemos cinco meses conociendo la plantilla y era un conocimiento que no teníamos. Ahora tenemos una radiografía muy clara de lo que nos da para plantilla, de dónde necesitamos reforzar y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Todo parte de los objetivos del club y tenemos que ir alineados con el club para encontrar como reforzamos esta idea para que se afiance y se consolide. Parte de la amargura, era que sentíamos que en poco tiempo habíamos construido un equipo que se había ganado el derecho a ganar, pero han quedado expuestas las carencias y las cosas en las que tenemos que mejorar. No me queda otra que pedirle disculpas a la hinchada, a los directivos en cabeza de don Tulio, porque no pudimos cumplir con los objetivos y ahora hay que seguir para lo que se viene”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.