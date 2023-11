El aguerrido partido entre la Selección Colombia y Brasil no solo se vivió dentro del terreno de juego, sino también en sala de prensa, donde hubo un intercambio de golpes entre delegados brasileros y el equipo de prensa de Colombia.

Corrían los minutos finales del encuentro entre la ‘Tricolor’ y la ‘Verdeamarelha’, la euforia estaba presente en las tribunas y en los colombianos alrededor del país, otra era la historia para los brasileros, quienes sufrieron la tristeza de ver como se les escapaba el partido.

(Vea también: Muestran qué le dijo Alisson a Luis Díaz luego de su doblete en Colombia vs. Brasil)

En sala de prensa se estaban organizando los respectivos ‘baking’ para la posterior rueda de prensa, según las normativas Fifa, se debe respetar los espacios que ofrece el cuadro local, en este caso, la Selección Colombia en Barranquilla.

El descontento se dio debido a que Brasil puso un ‘baking’ con sus patrocinadores y este fue retirado momentos después por parte de la delegación de prensa local, ante esta situación, se inició una batalla entre colombianos y brasileros en plena sala de prensa.

Como se aprecia en el video, la gresca tuvo intercambio de golpes y terminó bastante mal para todos los presentes, que lo único que pudieron hacer fue captar el momento a través de sus teléfonos celulares.

Huge punch-up in the Barranquilla press room post match!

Seems like a squabble about where Brazil should do their presser got heated very quickly. Punches thrown, pigs called in, Federation staff involved. pic.twitter.com/QrJCDqDF7E

— Carl Worswick (@cworswick) November 17, 2023