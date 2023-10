Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación, en la previa del juego ante Uruguay de este jueves, por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial del 2026. El estratega explicó por qué se decidió modificar el horario para el encuentro, habló de la actualidad de James Rodríguez y de Luis Díaz, quienes causaron revuelo entre los hinchas de la Selección, y de los convocados de última hora, entre otras cosas.

Nómina de convocados

“Siempre se trabajó desde que estamos mirando hacia el futuro. Es un proceso que tiene altibajos en el rendimiento y en este tema de no confirmar la misma lista, pero esto sirve para que otros jugadores tengan la oportunidad. Ellos saben lo que pedimos, lo que trabajamos y estamos con mucha confianza”.

La pareja de volantes de primera línea

“Cada uno tiene alguna característica distinta. Wilmar y Matheus tienen la experiencia de haber jugado mundiales, Castaño es un chico joven que tiene mucho futuro y en el cual confiamos. Aspiramos que todos se ganen su puesto y que sean importantes en sus clubes y que luchen por ser titulares porque un jugador tiene que tener esa trascendencia en su club también. confiamos en los 3 y el que veamos mejor va a jugar”.

Volver a jugar a las 3:30 p. m.

“Se eligió esta porque me remonta a una época en donde nos fue muy bien, tenemos mejor adaptación en este escenario y por eso elegimos el horario”. Declaraciones que serían luego de que el técnico mostrara inconformismo con el cambio de horario.

Adaptación al horario

“La preocupación es la deshidratación y hemos trabajado en ese sentido, hicimos todo lo que los manuales o protocolos indican y queremos rendir de la mejor manera”.

Jugadores titulares sin minutos

“Sí es posible. Cualquiera que conoce de la manera que fuimos armando el equipo sí se ha dado. En los partidos amistosos en Asia, en microciclos o en Europa jugaron algunos que no habían jugado nunca y esa es una manera de que vayan ganando confianza y adaptándose al grupo”.

Conflicto en medio oriente

“No somos ajenos a la situaciones de estas catástrofes de lo que ha sucedido con el ataque del grupo radical Hamás. Esperamos que las cosas no pasen a mayores, todos los días en la oración los muchachos piden por la paz y el bien de todos, ojalá se solucione de la forma más leve posible y por el bien de todos. No sé mucho de política, pero espero que se resuelva lo mas rápido posible”.

¿James puede jugar los 90 minutos?

“Ya ha jugado 90 minutos en Sao Paulo un día de lluvia en Sao Paulo con la cancha muy pesada y ha levantado mucho la parte física, esta en buenas condiciones”.

Juego bonito

“Jugar bien implica muchas cosas y si no jugamos bien contra Uruguay nos va a costar sumar, la idea es jugar bien, contrarrestar su poder ofensivo, atacarlo. Esa es la manera de ganarle a Uruguay”.

Homenaje a los niños

“Cuando (Carlos) Lajud me vino con el tema de los Superhéroes no me gustó mucho, soy un poco más clásico y no conozco a todos esto héroes de ahora. Pero después me di cuenta que era un homenaje a los niños y en ese sentido me parece que hay que naturalizar un poco al jugador de fútbol y verlo como las personas que son y la responsabilidad que tienen para hacer felices a los niños y a toda Colombia. Ellos hacen todo con el corazón y por eso llegan al corazón. Ojalá mañana podamos ilusionar a todos desde la cancha”.

Claves para ganarle a Uruguay

“Hay muchas claves, el partido lo imaginamos intenso, mas allá de las condiciones climáticas. Los dos equipos intentamos cosas parecidas. Habrá duelos por banda y el que gane esos duelos y esté mas preciso, se llevará la victoria”.

