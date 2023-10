Colombia y Uruguay serán protagonistas de uno de los partidos más atractivos de la Eliminatoria al Mundial 2026. Los equipos se medirán en Barranquilla buscando un triunfo para escalar en la tabla de posiciones, si bien el conjunto de Néstor Lorenzo tiene cierta obligación por la localía, el equipo Charrúa se encuentra en una nueva era bajo Marcelo Bielsa y sabe que cualquier punto es vital para lograr el objetivo de la clasificación.

El técnico argentino, fiel a su estilo catedrático, habló con los medios antes de iniciar la concentración de la Selección para luego viajar a la capital del Atlántico y luego recibir a nada más y nada menos que a Brasil, en una doble fecha complicada para los celestes. Bielsa, se refirió a su estilo a implementar en el combinado y, partiendo de esto, superar algunas adversidades que tuvieron en Quito ante Ecuador y que fue derrota.

“Intentaremos de que el partido con Ecuador nos permita como antecedente inmediato y cercano superar dificultades que venimos de enfrentar. (Ante Colombia) Las dificultades son similares a las que encontramos contra Ecuador. Vamos a tratar de protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular y el déficit que tengamos podamos hacerlo cambiar”, dijo el seleccionador argentino.

Asimismo, resaltó que, “Vamos a enfrentar del mismo modo el último obstáculo (Colombia), uno similar al de Ecuador. Soy de la idea que aquello que se constituye en un problema es muy importante aprender a resolverlo. Tal vez, hay otras teorías, pero mi idea es que los que no se pueden resolver, hay que aprender a resolverlos. Sería jugar en propio campo, cediendo el protagonismo y esas cosas son lo contrario a lo que imagino y trato de conseguir. La dimensión de las dificultades para tener lo que uno pretende consolidar también habla de la fortaleza de un equipo y son pasos que trataremos de recorrer rápidamente porque cada partido de eliminatorias es muy difícil”.

Su sueño de ganar en Colombia

Bielsa sabe del difícil reto que tendrá ante un equipo que tiene más trabajo que el suyo y más en un partido que se disputará en el complicado horario de las 3:30 p.m., en pleno sol y humedad de Barranquilla

“Sueño con ganar en Colombia (…) Siempre me pregunto si eso (ganar) tiene respaldo en el armado del equipo y me convenzo que si. En los dos partidos Uruguay está en condiciones de soñar y competir (…) Tengo la obligación de encontrar los motivos partiendo de la base Uruguay es un equipo que tiene un aporte muy grande. Dinámica, movilidad, ritmo, asociación colectiva para la construcción del juego. Depende mucho del movimiento y a partir de eso tiene jugadores técnicos para eso”, manifestó Marcelo.

Posteriormente, volvió a hacer mención en los estilos y la importancia de saber atacar y saber defender. “Hay entrenadores que tienen plan B y otros no. Eso se resume en dos cosas, protagonismo o especulación. El estilo o la forma de jugar es lo que no se puede modificar. Defender es tan importante como atacar y a la inversa. El estilo tiene otros componentes y está vinculado a los riesgos que un equipo de fútbol está dispuesto a correr. Lo que no puede hacer el DT es cambiarlo. Consolidar un estilo que lleva tantos partidos y creer que se cambia de uno a otro es imposible, porque la consolidación de una forma de jugar tiene un proceso. En la medida que no lo respete tardará más en definir que el estilo se instale y tal vez no lo consiga”, afirmó el argentino de 68 años.

“Entrenar exige convencer y es difícil hacerlo relatando un procedimiento en el que no cree. Los entrenadores fracasan cuando hacen lo contrario de lo que sienten. Estamos en una época de pragmatismo y valor del resultado y eso es muy cierto, porque nadie está dispuesto a valorar pasos paulatinos a conseguir progresivamente la imagen que quieres construir. Nunca tuve o voy a tener plan B, a lo mejor es cambiar el perfil del jugador que va a resolver una posición determinada. Voy a jugar con un volante mixto con un perfil diferente y ahí pueden moderarse pequeños matices dentro del estilo”, agregó.

“Siempre comparo las ideas antagónicas”

“Si algo que quisiera es no equivocarme. Ningún entrenador que abandone sus sentimientos más sólidos vinculados con la filosofía que quiere consigue que su equipo triunfe. No crea que estoy defendiendo mi idea sobre el juego. Me fijo más en los entrenadores que actúan en modo contrario a cómo actuó yo. Siempre comparo las ideas antagónicas para ver si alguna me sirve para sustituir las mías. Cambiar de idea es facilísimo y más si tienen que ver con la especulación. Lograr que un equipo especulativo sea protagonismo lleva un proceso más largo. Sé que este ciclo en Uruguay no será sencillo”, sentenció.

