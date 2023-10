Néstor Lorenzo entregó la lista de 26 futbolistas convocados para encarar las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial del 2026. Si bien tuvo que recurrir a reemplazos de jugadores que se encuentran lesionados, como es el caso de Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma, hubo una ausencia notable que de momento no tenía explicación, la de Juan Fernando Quintero.

El volante estuvo en la nómina de jugadores que hizo parte de la concentración para los dos partidos iniciales de la clasificatoria frente a Venezuela (Barranquilla) y Chile (Santiago). En el duelo ante la Vinotinto, el antioqueño se quedó en el banco de suplentes, pero frente a La Roja sí tuvo acción luego de ingresar al minuto 71 en reemplazo de Jhon Arias.

Desde entonces, Quintero ha sido titular en los cuatro partidos que Racing disputó, sumando 290 minutos y teniendo actuaciones sobresalientes frente a Godoy Cruz y Newell’s, en este último dio asistencia para el gol de Jonatan Gómez.

¿Por qué Juan Fernando Quintero no fue convocado a la Selección Colombia?

Se esperaba que el jugador de 30 años estuviera en la lista de Néstor Lorenzo para los partidos ante Uruguay (12 de octubre) y Ecuador (17 de octubre), su nombre no aparición en el video compartido por la Federación Colombiana de Fútbol.

Diego Rueda, director de El VBar de Caracol Radio, reveló el motivo que sacó a Quintero de la Selección. “Nos dieron la respuesta… En los entrenamientos en Barranquilla no respondió, en la pasada convocatoria. No lo vieron bien y esta vez se ha quedado por fuera de la convocatoria y le creo a la persona que nos contó. Ese fue el motivo, no ninguna lesión”, dijo en el programa.

Así las cosas, se trató de una decisión técnica de Néstor Lorenzo y su grupo de trabajo de buscar un jugador con otras características, ya que Yaser Asprilla es el futbolista que ocupa el puesto de Quintero respecto a los últimos dos compromisos. El joven futbolista ha acumulado protagonismo y 391 minutos con el Watford, pues desde que inició la temporada, solo ha permanecido en el banco en dos juegos y ha aportado una asistencia. El ex Envigado ya había sido citado en este nuevo ciclo de la Tricolor.

