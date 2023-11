El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, con pasado en Deportivo Cali, Millonarios y la Selección de Costa Rica, entre otros, habló en ‘10AM hoy por hoy’ en la previa del partido que tendrá la Selección Colombia ante su similar de Brasil.

Pinto es uno de los técnicos con mayor recorrido en la historia del país, dirigiendo más de 1.200 encuentros en su amplia trayectoria, estando presente en un ciclo con la Selección Colombia, aunque no con resultados positivos.

Sobre el encuentro que tendrá la ‘tricolor’ esta noche ante la ‘canarinha’ por Eliminatorias mundialistas, el DT colombiano confesó que: “Brasil pondrá un equipo con mucho más oficio de lo habitual”.

Conservar las joyas colombianas en el FPC o dejarlos ir a Europa: “Ellos van a ganar muchísimo más en el extranjero, pero no se da la oportunidad de ver a los grandes talentos en Colombia, como es el caso de Jhon Arias, eso no permite que el fútbol colombiano luzca sus figuras y se reconozca”.

Ganarle a Brasil: “Sin duda alguna tenemos jugadores para salir atacar, pero la duda es cuándo se pierda la pelota, si ellos nos toman endebles tendrán espacios; armar los bloques no implica que uno no ataque”.

¿Le sorprende Venezuela?: “Venezuela muestra un equipo más compacto, con gol, con sacrificio, a día de hoy tienen jugadores en Europa y Sudamérica, eso hace madurar a cualquier equipo”.

La evolución de James: “James es un gran jugador, yo fui muy crítico de él porque lo traían sin nivel de juego, se había descuidado mucho, el fútbol necesita sacrificio, pero últimamente lo he visto compenetrado, lo he visto muy bien, en São Paulo lo he visto con mayor ritmo y con mucho sacrificio, de eso se trata, es un equipo importante”.

La falta de ritmo de Mina: “Yerry Mina no ha jugado con Fiorentina, pero tiene un mundial, puede aportar experiencia al equipo, yo presiento que Lorenzo puede meter línea de cinco, entonces Mina podría entrar ahí”.

Oportunidad de oro: “Hoy es el momento de sacarle puntos a Brasil, Diniz no es un técnico que impone porque está de paso, entonces es una oportunidad para no perder y buscar un buen resultado”.

¿Una selección más endeble que la de antaño?: “Al brasilero le encanta jugar en la selección, en casos como Neymar o Casemiro y otros que no pudieron venir, no quiere decir que tengan abandonada la selección, para ellos es un honor jugar, eso sí, Brasil no es la misma selección que hace algunos años, yo enfrenté a la Brasil de Ronaldinho, era un equipo diferente”.

Su futuro: “Después de salir del Cali, un club al que quiero mucho, hay contactos de equipos y selecciones, estoy esperando para tomar la mejor decisión”.

