Colombia empató 2-2 con Uruguay, pero el sabor que dejó ese partido fue que se perdieron dos puntos en condición de local en un juego que se iba ganando y que incluso pudo haber terminado con una diferencia abultada para la Tricolor. El equipo de Néstor Lorenzo no mostró una buena disposición en el campo e incluso también pudo haber caído goleado teniendo en cuenta lo hecho por los Charrúas en el primer tiempo.

Jorge Luis Pinto, con experiencia en el combinado nacional (2006-2008), analizó en ‘El Alargue’ lo que dejó el encuentro. El estratega santandereano manifestó que no le gustó el partido y cuestionó algunas decisiones de Lorenzo, como el hecho de alinear a Frank Fabra y poner a Rafael Santos Borré por zona derecha.

“Contento y no contento, no fue el mejor partido, hay cosas que no pueden pasar en la Selección Colombia. Era un partido difícil donde Uruguay nos propuso fútbol, no fue mediocre en ataque. Me preocupa que Colombia recibe mucho ataque y eso en cualquier momento es riesgo para una clasificación”, dijo en líneas generales el técnico.

Planteamiento de Lorenzo: “Tengo que ser sincero, no me gustó mucho el partido. Poner a Borré en el costado y mandar a Arias al medio campo no cabe en un partido de estos tan importante. Yo creo que un partido de local sin centro delantero no cabe en la cabeza de nadie, poner a Arias en el medio donde no se encontró nunca, así no es fácil valorar objetivamente. Con el respeto debido por ellos, un partido se tiene que saber cerrar y cerrarlo es faltando 10-12 minutos la línea de cuatro asegura el 2-1. El médico Ochoa me decía: ‘profe, el partido cuando se va ganado hay que asegurarlo con los dientes’ y hoy nos faltó eso. Se perdió el control y así nos empataron. Un equipo como Uruguay que no fue fácil, que jugó buen fútbol, manejó bien la pelota, por ratos nos atacó y eso nos complicó, el penal se dio al estar mal parados. Yo creo que todas esas cosas crean riesgos y este momento no es fácil”.

“Con el debido respeto, Fabra no estaba para el partido, me parece a mí. Me parece que debió poner a Machado que venía haciendo las cosas bien, me da pena hablarlo así tan frontal pero el manejo del partido no me gustó. Era un 2-1 ante Uruguay que es un rival tan complejo. Un equipo que aspire a cosas grandes no puede recibir tanto ataque”.

James Rodríguez: “James como lo he dicho yo y he sido muy crítico no venía en su momento. Ahora con el fútbol de Sao Paulo que conozco perfectamente le ha favorecido y va levantando. Yo creo que fue más importante y dinámico en todos los sentidos, tuvo el gol, me parece que favoreció mucho, pero aún falta. Siento que antes de tiempo tenían que cambiarlo”.

Aspectos para mejorar: Saber organizar defensivamente los bloques. Un equipo como Ecuador que va a ser agresivo por la altura no va a ser fácil, lo otro, un equipo que juega de local tiene que saber presionar arriba la bola muerta, quitar el balón. En Ecuador de pronto va a ser diferente, habrá que reducir espacios y armar un bloque muy compacto. Siento que vamos mejorando, pero hay que mejorar cosas.

Medellín como punto intermedio antes de viajar a Quito: Favorece un poquito, pero no es lo ideal. La elección de los jugadores para la altura es clave en la mano del técnico.

