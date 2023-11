Gerardo Pelusso, técnico uruguayo que fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe, analizó la actualidad de su selección y expresó su alegría por el triunfo de la Selección Colombia ante Brasil, especialmente por los goles de Luis Díaz.

(Lea también: Atención en Selección Colombia con movida en Paraguay, que presentó novedad en práctica)

En diálogo con Caracol Deportes, Pelusso elogió el proceso de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay y también resaltó lo importante que ha sido para ello el buen recambio que ha tenido el fútbol uruguayo.

“No pude ver el partido de Colombia, vi algunas imágenes luego, me quedé hasta muy tarde y con una felicidad enorme. Primero porque que haya ganado Colombia a mí me pone muy contento, porque ustedes saben que es un país donde yo viví, que quiero mucho a su gente y quiero que le vaya bien siempre”, destacó Pelusso de la victoria de Colombia.

Y agregó: “pero además, que los dos goles los haya hecho Luis Fernando Díaz, en la situación que estuvo viviendo ese chico, es de las cosas que más me alegraron en esta fecha. Yo lo felicito, me alegro que haya sido así y que toda la familia del fútbol en Colombia esté disfrutando este momento, ya sabemos qué fue lo que pasó con la familia Díaz y es algo que sufrimos todos a la distancia”.

“Al final fue un resultado justo, por todo lo que he escuchado y lo que he visto, y darlo vuelta de atrás, me parece que tiene que ser una fiesta para toda la gente del fútbol de Colombia. Luis Fernando Díaz no solo es un gran jugador, sino que es un excelente ser humano y que todos lo queremos y todos lo respetamos. Lo que hizo Alisson al final del partido, lo demuestra, que fue el que encajó los dos goles y, sin embargo, dijo que estaba feliz porque los goles los había convertido Luis Fernando Díaz”, concluyó Pelusso.

¿Qué le ha visto a Marcelo Bielsa?

Gerardo Pelusso profundizó un poco más al momento de hablar de Uruguay y su también histórico triunfo sobre Argentina en Buenos Aires, resaltando el proceso de Bielsa estos meses. “Uruguay ha venido de menos a más en este nuevo proceso, evidentemente. Creo que hemos tenido una buena generación de recambio. Ustedes saben que nosotros hemos tenido en la figura de Cavani y de Suárez, con Godín, Lugano y muchos más, una buena selección, que estuvo compitiendo, que obtuvo un cuarto puesto en Sudáfrica, que se ganó una Copa América y demás”.

Y añadió al respecto: “hay selecciones que les ha costado el tema de la reposición, la está sufriendo Perú, Paraguay y Chile, pero felizmente nosotros una buena generación, que es una generación que si devolvemos para atrás fue campeona de América Sub-20. Ha habido un cambio de entrenador, con una forma de juego especial, que es la que ha implementado Bielsa, sustentado, sobre todo, en los aspectos de agresividad, bien entendida dentro del campo y de marcación, que fue verdaderamente el artífice del triunfo sobre Argentina, porque maniatar a Argentina y jugando de local, en este momento es una cosa muy complicada y Uruguay lo logró, no le permitió jugar a Argentina cómodo en ningún momento y por el contrario, le atacó donde más le duele”.

(Vea también: Kevin Castaño habló de las posibilidades de ganarle a Paraguay; Lorenzo, les dio la clave)

Y concluyó: “Así que ha sido un triunfo fantástico para Uruguay, la gente lo ha tomado como una alegría muy grande. Para nosotros el fútbol es poco menos que casi todo en el diario vivir del uruguayo. Se imagina que estamos todos muy contentos por acá”.

Uruguay se ubica en la segunda posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con 10 puntos, dos menos que Argentina. Este martes se estará enfrentando en Montevideo a Bolivia, penúltimo con 3 unidades tras derrotar a Perú.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.