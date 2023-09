La defensa vallecaucana Jorelyn Carabalí es nueva jugadora del Brighton & Hove Albion de Inglaterra, equipo que compite en la Women’s Super League, de la primera división del fútbol femenino inglés. El Atlético Mineiro de Brasil hizo oficial su transferencia.

“Este martes 5 de septiembre el Atlético acordó vender a la defensora Jorelyn Carabali, de 26 años. La zaguera colombiana defenderá al Brighton & Hove Albion, de Inglaterra. Los montos de las transacciones no serán revelados”, publicó el club a través de su página web.

El Atlético Mineiro reconoce que la participación de la colombiana en el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue determinante para la transferencia de la jugadora al fútbol europeo. La defensa de la Selección Colombia Femenina fue pieza clave en el equipo de Nelson Abadía que ya no es más técnico del combinado nacional con el que avanzó hasta los cuartos de final del torneo.

“Jore, como también se conoce a la jugadora, destacó en la selección de su país durante la última edición del Mundial femenino, disputado en Australia y Nueva Zelanda. Fue titular en los cinco partidos de Colombia en la competición. El equipo cafetero fue eliminado en cuartos de final por Inglaterra”, añade el club.

🐓 Após uma temporada atuando pelas #Vingadoras, Jorelyn se despede do Clube!

A zagueira, que se destacou pela Seleção Colombiana na Copa do Mundo, foi negociada com o Brighton & Hove, da Inglaterra, na primeira venda da história do Galo Feminino.

Obrigado por tudo, craque! 🇨🇴 pic.twitter.com/12qmCAct7h

— Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) September 5, 2023