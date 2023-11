Juan Camilo Hernández sigue dulce con el gol en la MLS. El colombiano, que milita en el Columbus Crew, anotó un doblete en la victoria de su equipo frente a Atlanta United, en su primer partido de los playoffs de la Conferencia del Este.

El primer gol del cucho llegó sobre el final de la primera mitad. El colombiano recibió la pelota sobre la izquierda en una contra de su equipo. Cuando llegó a la puerta del área, amagó a ir por dentro y fue por fuera, dejando al defensor en el camino y rematando, con su pierna izquierda, al ángulo del primer palo, venciendo al portero Brad Guzan.

El segundo tanto cayó en la segunda mitad, a pocos minutos del inicio. Un pisotón de Ronald Hernández sobre Alexandru Matan dentro del área, para un penalti a favor del conjunto local. Juan Hernández tomó la pelota y cobró cruzado para vencer, nuevamente, al portero estadounidense.

Cucho slots it home from the spot to get his brace. 🇨🇴#Crew96 // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/hkUgMIRV7q

— Major League Soccer (@MLS) November 2, 2023