Hubert Bodhert, técnico de Independiente Santa Fe, habló con ‘El Alargue’ de Caracol Radio sobre la actualidad del conjunto Cardenal. Se refirió a las críticas que le hacen por los jugadores que selecciona para ser titulares en el plantel, así como a la plantilla que se él siente se le está quedando corta teniendo en cuenta el desgaste de las fechas y las lesiones que van cobrando factura.

“Las críticas siempre van a estar y son parte de nuestro trabajo. Así gane, a muchos no les gustará cómo gane, si se pierde de la misma manera, eso hace parte de nuestro trabajo”, dijo el técnico cartagenero, que no quedó satisfecho con el juego mostrado por sus dirigidos en la derrota ante América.

“Es una derrota que no me agradó. Hay formas de perder y no me gustó la forma como perdimos, porque nos desequilibra la pelota quieta, estuvimos muy mal. No habíamos tenido un partido como este donde América, a punta de pelota quieta, nos pudo haber hecho 4 o 5 goles, porque en elaboración, fue muy parejo el juego, pero ellos sí marcaron diferencia en este aspecto”, manifestó al respecto del más reciente juego.

Sobre las formas en las que ha ganado (4 de 9 dirigidos), rescató la gallardía que han mostrado. “El último partido me gustó, el de Envigado. No es tanto lo que queda sino lo que se pueda hacer, estamos en el camino, pero es un equipo que ha mostrado cosas interesantes a lo largo de las fechas, ha mostrado gallardía, ha sacado resultados difíciles y como todos los equipos, no hay uno que esté al 100 y que esté bien sincronizado, lo pueden hacer los equipos que tienen procesos. Hay que seguir trabajando y mejorando”, resaltó.

Nómina corta

“Es una nómina que, en cuanto a variantes, nosotros tenemos a Jersson y Valencia, después no tenemos jugadores para explotar las bandas, por ahí está Batalla que tiene un aire diferente y en esas posiciones, no siento que tenga un recambio de peso en la parte ofensiva. Toda la nómina tiene que estar apta para las necesidades del club”.

Ausencias de Jhojan Torres y David Ramírez

“Johan Torres jugó contra Deportivo Cali en Cali ¿y cómo le fue a Johan Torres? tuvo cinco perdidas de pelota que me generaron cinco opciones de gol. En la primera fecha, cuando jugó Rojas, se caía el mundo porque no jugaba Rojas. Jhojan Torres va a jugar el sábado, aquí todo el mundo ha jugado. Creo que la gran mayoría ha jugado. Aja va a jugar el sábado, los muchachos van a tener su oportunidad y esperamos que nos respondan de la mejor manera y aquel que no está en un 11, está haciendo trabajos por mejorar en algunas cosas. Soy respetuoso de todas las críticas, tampoco escucho o leo mucho, me dedico a trabajar y a tener un 11 que nos dé la continuidad en el juego”.

Le hubiese gustado Rodallega en la Selección

“Es un jugador determinante, que tiene mucha jerarquía. Me hubiese gustado, pero hay un listado grande que tiene el profe y esperemos que seleccione lo mejor y que llegue en su mejor momento a la Eliminatoria”.

Opinión sobre la Selección

“Veo una juventud con buena dinámica, buen juego. Me gusta esta selección, veo variantes y jugadores con clase y claridad, esperamos que en estos partidos puedan mostrar el nivel que se han mostrado en los partidos de preparación y que estos jugadores jóvenes, nos puedan llevar a cosas, siento cosas positivas. Me tiene muy motivado esta selección”.