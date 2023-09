Recientemente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de investigación y formulación de pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y la mayoría de los equipos que han participado en la Liga femenina de fútbol desde el año 2017 por una presunta “cartelización salarial” en la contratación de las jugadoras.

En La W, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló sobre las acciones del club y su situación financiera en caso de que la multa se haga efectiva.

Según Méndez, esta decisión lo tomó por sorpresa, pues no se la esperaba: “En esta resolución hay dos cuestionamientos: uno contra el club y otro contra Eduardo Méndez, por lo que he manifestado desde que fui presidente del Unión Magdalena”.

“Cuando llegué al Unión Magdalena, me dediqué a sacar un equipo femenino para que participara en la Dimayor. Lo primero que hice fue hacer una convocatoria en donde me llegaron 400 jugadoras y de allí se escogieron 22 aproximadamente para que conformaran al equipo. No había sino que ofrecerles un contrato y eso fue lo que se hizo”, indicó Méndez, quien manifestó su apoyo desde el principio para la realización de la Liga Femenina.

Sobre la estandarización en los contratos de las jugadoras de la Liga Femenina, el presidente del ‘rojo’ capitalino señaló que eso no es así. “Hoy en Santa Fe hay salarios desde tres a doce millones. Esto es una empresa que tiene que planificarse y moverse de acuerdo a unos presupuestos que se manejan. No he tenido problemas con ninguna jugadora y creo que esto ha venido creciendo año a año en los tiempos y en los valores que los equipos están consiguiendo” afirmó Méndez.

En relación al abultado monto que podría tener una eventual multa de la Superintendencia de Industria y Comercio, el dirigente alertó sobre el futuro del cuadro ‘cardenal’. “Independiente Santa Fe es una institución que de acuerdo a sus dificultades económicas está en la ley 1116 y se han acogido a eso. Hemos sido muy cuidadosos en el gasto, pero si nos llega una multa por haber fomentado el fútbol femenino, nos llevarían a una causal de liquidación que pasaría a manos del Estado” indicó Méndez quien señaló que confía en las autoridades para que “recapaciten y miren bien que es lo que están haciendo”.

¿Federación Colombiana de Fútbol solicitará la intervención de la Fifa?

Frente a los rumores de que la Federación Colombiana de Fútbol solicitaría la intervención de la Fifa ante lo que muchos consideran una persecución por parte del Estado, Eduardo Méndez indicó que le parecería absurdo que se considerara esta posibilidad.

“Yo no creo que el presidente o cualquier miembro del fútbol pida intervención de la Fifa. La entidad interviene directamente si ellos lo estiman conveniente, ningún país va a pedir que lo intervengan y lo saquen de competencia. Es absurdo” indicó el dirigente deportivo ante un tema que se discutirá en la asamblea extraordinaria de la Dimayor.

