Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló con AS Colombia después de la eliminación del equipo capitalino. Aseguró que no entiende la crítica de los hinchas, espera un gran rendimiento de Pablo Peirano y también afirmó que no verá los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

“No hay que agachar la cabeza. Trabajar y recomponer todo lo que se hizo mal. Ojalá el 2024 nos traiga muchas alegrías. En el segundo semestre le apostamos a un técnico que venía con unos proyectos y pensamos que podíamos iniciar un proceso con él, pero desafortunadamente es otro ambiente el que estaba viviendo, las tensiones, las presiones las cobran mucho acá en Bogotá y la hinchada santafereña”, aseguró el presidente.

Acerca del mal rendimiento sobre el final del todos contra todos, Méndez, que también habló sobre fichajes, afirmó que no verá los cuadrangulares finales, ya que le dolerá no tener a su equipo ahí:

“No voy a ver los cuadrangulares. No me va a doler porque no lo voy a ver. Da nostalgia y tristeza no estar ahí. ¿Quién como presidente de un club, como socio de un club, va a querer perder? Yo no quiero perder, sé que voy a ganar. Cuando vengan los triunfos no voy a desestabilizar el club para que Santa Fe no sea de dos años sino de toda la vida”, indicó el directivo.

El club de la capital finalizó en la décimo tercera posición de la liga, quedando por fuera de la fase final. Cosechó 24 puntos en 20 jornadas. Ganó seis partidos, empató seis y perdió ocho encuentros, entre ellos una goleada 0-5 ante Águilas Doradas, que significó la salida de Hubert Bodhert.

