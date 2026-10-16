El tenis profesional recibió un nuevo golpe a su integridad luego de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) sancionara al serbio Stefan Milićević con 24 años de suspensión por amaño de partidos e intentos de involucrar a otros deportistas en una red de corrupción. La medida lo mantendrá apartado de las competiciones oficiales hasta octubre de 2050.
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La investigación estableció que Milićević, de 29 años, estuvo involucrado en el arreglo de seis partidos entre 2022 y 2024 e intentó manipular otros seis encuentros durante ese mismo periodo. Cinco de los partidos amañados fueron encuentros en los que él mismo participó, según informó la ITIA.
La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) castigó al tenista serbio Stefan Milicevic con 24 años de suspensión y una multa económica de 70,000 dólares tras comprobarse su rol activo en la manipulación sistemática de resultados. 👉https://t.co/XSea26aasF https://t.co/dCS6FZEVz2Lee También
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— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 15, 2026
Sin embargo, el caso no se limitó a los resultados de sus propios compromisos. La entidad también determinó que el tenista intentó reclutar a varios jugadores profesionales para que se sumaran a una red dedicada a alterar partidos. De acuerdo con el organismo, otros deportistas terminaron involucrados en encuentros amañados durante esos años.
Milićević alcanzó el puesto 1.338 del escalafón mundial individual en agosto de 2014, la mejor clasificación de su carrera. Su trayectoria estuvo vinculada principalmente a los torneos de las categorías inferiores del tenis profesional, un circuito en el que las autoridades deportivas también enfrentan casos de manipulación de resultados.
Cuánto debe pagar de multa
Además de la suspensión por 24 años, el serbio deberá pagar una multa de 70.000 dólares. La sanción comenzó a regir el 9 de octubre de 2026 y finalizará el 8 de octubre de 2050.
Durante ese periodo, Milićević no podrá jugar, entrenar ni asistir a eventos organizados o autorizados por la ATP, la WTA, los torneos de Grand Slam, las federaciones nacionales y otros organismos contemplados en la normativa.
La ITIA también señaló que el jugador no colaboró con la investigación, pese a que la entidad intentó contactarlo en siete ocasiones por distintos medios. El deportista tampoco respondió al aviso formal de infracción grave que recibió el 24 de septiembre de 2026.
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Ante esa falta de respuesta, se aplicó el procedimiento de sanción previsto en las reglas del organismo, que derivó en la suspensión de 24 años y la multa económica.
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