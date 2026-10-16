El automovilismo colombiano tiene una nueva promesa en el radar de la élite mundial. Salim Hanna, piloto barranquillero de 16 años, se unirá en 2027 a la Ferrari Driver Academy, el programa de formación de jóvenes talentos de la escudería italiana, con el objetivo de avanzar en su camino hacia la Fórmula 1.

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La noticia fue divulgada por el periodista especializado Diego Mejía, quien destacó que Hanna será el primer piloto hispanoamericano en integrar la academia desde el mexicano Sergio Pérez. Su llegada coincidirá con un nuevo reto deportivo, pues el colombiano competirá de tiempo completo en la Fórmula 3 de la FIA durante la próxima temporada.

El ingreso a Ferrari representa un paso importante para el joven corredor, que ha construido su carrera en categorías formativas del automovilismo europeo y ya cuenta con resultados destacados.

De la mano de Juan Pablo Montoya a Ferrari

Hanna comenzó su recorrido en el karting, etapa en la que recibió orientación del expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, una de las principales referencias nacionales en la Fórmula 1.

Posteriormente, dio el salto a los monoplazas y compitió en la Fórmula 4 italiana, donde terminó cuarto de la clasificación general en 2025 y consiguió el título de novatos. Después continuó su formación con Prema Racing en la Fórmula Regional Europea, campeonato en el que obtuvo una victoria en Imola y otros podios durante 2026.

También tuvo experiencia en la Fórmula 3, categoría en la que competirá a tiempo completo en 2027. Allí tendrá la oportunidad de medirse con pilotos que buscan avanzar hacia la Fórmula 2 y, posteriormente, aspirar a un asiento en la máxima categoría.

Ferrari suma al colombiano a su academia

La Ferrari Driver Academy selecciona y acompaña a jóvenes pilotos con proyección internacional. Por sus filas han pasado corredores como Charles Leclerc, quien llegó a la Fórmula 1 con Sauber antes de convertirse en piloto de Ferrari.

La incorporación de Hanna se conoce después del anuncio del brasileño Rafael Câmara, otro graduado de la academia que llegará a Haas en 2027.

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Aunque su vinculación no garantiza un lugar en la Fórmula 1, sí le abre una oportunidad para continuar su desarrollo con el respaldo de una de las escuderías más reconocidas del automovilismo. Su desempeño en la Fórmula 3 será clave para determinar los siguientes pasos de su carrera.

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