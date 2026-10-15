Llevar música a la piscina, a la playa o al campamento sin preocuparse por el agua es posible con parlantes Bluetooth que ya traen certificación de resistencia desde fábrica. En Amazon hay tres opciones con precios que van de 63.607 a 237.051 pesos, cada una pensada para un perfil distinto de usuario y uso.

Sigue a PULZO en Discover

Los precios corresponden al 15 de octubre y pueden cambiar en cualquier momento según disponibilidad en Amazon.

En esta nota hablaremos de estos tres productos

Parlante CHIFENCHY bluetooth portátil

El altavoz Bluetooth portátil de CHIFENCHY cuesta 63.607 pesos, según el precio publicado en Amazon, y es la opción más ligera del grupo: pesa apenas 264 gramos (9.31 oz) y mide 7.6 cm de ancho por 10.8 cm de alto, lo que lo hace fácil de meter en cualquier bolsa de viaje.

Su potencia máxima es de 20 W, con una salida continua de 15 W que, de acuerdo con la ficha del producto, entrega graves fuertes y agudos nítidos tanto en interiores como al aire libre.

Lee También

La protección IPX5 lo hace apto para salpicaduras, lluvia ligera y ambientes húmedos, aunque no para sumersión. Incluye luces LED dinámicas, batería para hasta 15 horas de reproducción y conectividad Bluetooth 5.3 con alcance de hasta 30 metros (100 pies). La función TWS permite enlazar dos unidades compatibles para alcanzar 30 W en modo estéreo.

Lo que más destaca:

Peso ultraligero: 264 gramos, el más liviano de los tres altavoces presentados.

Luces LED dinámicas: se sincronizan con la música y sirven para reuniones, noches de juegos o Halloween.

TWS doble: dos altavoces CHIFENCHY conectados entregan hasta 30 W en estéreo.

Cordón integrado: permite colgar el altavoz de una mochila, bicicleta o gancho de ducha.

Razones para comprarlo: el CHIFENCHY es el más indicado si usted busca un parlante de entrada que no pese nada, cabe en cualquier bolsillo y tiene precio accesible para regalar o llevar de viaje sin angustia de perderlo o dañarlo.

A tener en cuenta: la certificación IPX5 protege contra salpicaduras, pero no permite sumergirlo; quien planee usarlo en la piscina directamente debería considerar una opción con clasificación IP67.

BolaButty Altavoz Bluetooth 20 W

El altavoz Bluetooth de BolaButty está disponible en Amazon por 79.516 pesos y es el que mayor autonomía ofrece entre las tres opciones: hasta 24 horas de reproducción con el 50 % de volumen y las luces apagadas, de acuerdo con la ficha del producto. Sus dimensiones son 20 cm de profundidad por 7 cm de ancho por 7.1 cm de alto, con un peso de 580 gramos.

Cuenta con dos controladores de audio que, según la descripción, reducen la distorsión y equilibran el sonido. La protección IPX5 lo hace resistente a salpicaduras en playa, piscina y campamento. Bluetooth 5.3 con alcance de hasta 30 metros, función TWS para conectar dos unidades en estéreo, micrófono integrado para llamadas manos libres, entrada AUX y luces multicolor que se pueden apagar con un botón para ahorrar batería.

El paquete incluye cable de carga tipo C y guía de inicio rápido, con soporte técnico de por vida según el vendedor.

Lo que más destaca:

24 horas de batería: la mayor autonomía de los tres modelos, ideal para jornadas largas sin acceso a cargador.

Dos controladores de audio: equilibran el sonido y reducen la distorsión, según la ficha del producto.

Luces apagables: se desactivan con un botón para prolongar la batería cuando no hacen falta.

Micrófono y entrada AUX: permiten llamadas manos libres y conexión con dispositivos sin Bluetooth.

Razones para comprarlo: el BolaButty es la mejor alternativa para quien pasa días completos al aire libre, en festivales o campamentos, y no quiere quedarse sin música por falta de carga; también es una opción sólida para quien valora la versatilidad de conectar dispositivos por cable.

A tener en cuenta: la certificación es IPX5, igual que el CHIFENCHY, por lo que tampoco soporta sumersión; además, el tiempo de 24 horas se logra a volumen moderado y con las luces apagadas.

Parlante ultimate Ears WONDERBOOM 4

El Ultimate Ears WONDERBOOM 4 cuesta 237.051 pesos en Amazon e incluye envío gratis a Colombia, de acuerdo con la información del producto. Es el único de los tres con certificación IP67, lo que significa que puede sumergirse en hasta un metro de agua durante 30 minutos, y además es resistente al polvo y a caídas desde 1.5 metros (cinco pies).

Su sonido es omnidireccional de 360 grados, con 14 horas de batería recargable vía USB-C. Tiene un botón de ‘Outdoor Boost’ para optimizar el audio en exteriores y un modo ‘Podcast’ que, según la ficha, hace las voces más claras y ricas.

El alcance Bluetooth llega a 40 metros (131 pies), el mayor de los tres. Es flotable, lo que lo hace apto para uso directo en la piscina. Permite emparejar dos WONDERBOOM 4 para estéreo verdadero con canales izquierdo y derecho. Las piezas plásticas incluyen al menos 31 % de material reciclado posconsumo.

Lo que más destaca:

Certificación IP67: sumersión de hasta un metro durante 30 minutos, el nivel de protección más alto de los tres.

Flotable: no se hunde en la piscina ni en el mar, a diferencia de los otros dos modelos.

Modo ‘Outdoor Boost’ y modo ‘Podcast’: botones dedicados para ajustar el sonido según el entorno.

Alcance de 40 metros: el mayor rango Bluetooth de la selección.

Razones para comprarlo: el WONDERBOOM 4 de Ultimate Ears es la opción para quien busca durabilidad real, usa el altavoz cerca o dentro del agua con frecuencia y quiere una marca de trayectoria reconocida en audio portátil, aun pagando una prima significativa frente a los otros dos modelos.

A tener en cuenta: a 237.051 pesos casi triplica el precio del CHIFENCHY y casi triplica el del BolaButty; además, ofrece 14 horas de batería, menos que las 24 horas del BolaButty, aunque el nivel de protección y la calidad de construcción justifican la diferencia para usos más exigentes.

¿Qué diferencia hay entre la certificación IPX5 y la IP67 en un parlante Bluetooth?

La clasificación IPX5 indica que el altavoz resiste chorros de agua desde cualquier dirección, como salpicaduras o lluvia, pero no soporta inmersión. La certificación IP67, en cambio, garantiza que el dispositivo puede sumergirse en hasta un metro de agua durante 30 minutos sin daños.

Para uso en exteriores con lluvia o cerca de una piscina sin contacto directo con el agua, IPX5 es suficiente; si el altavoz va a caer al agua o usarse dentro de ella, IP67 es la opción necesaria.

¿Vale la pena comprar un parlante Bluetooth impermeable para uso en casa?

Sí, especialmente si usted lo lleva a la cocina, al baño o al patio, donde el riesgo de salpicaduras es real. Un altavoz con certificación IPX5 o IP67 permite disfrutar música en la ducha o en el lavadero sin preocuparse por daños accidentales.

Además, la resistencia al agua suele ir de la mano con una construcción más robusta que también soporta mejor los golpes y el polvo cotidiano, lo que alarga la vida útil del equipo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.