Hay noches en que la mesita de noche parece un nido de cables: uno para el celular, otro para el reloj inteligente y uno más para los audífonos inalámbricos. Lo que debería ser un momento de descanso se convierte en un pequeño caos antes de dormir.

Sigue a PULZO en Discover

El problema no es solo estético. Los cables enredados se desconectan, se dañan con el tiempo y obligan a buscar en la oscuridad cuál va en cuál. Para quienes usan varios dispositivos a diario, eso se repite cada noche y cada mañana.

Una estación de carga 3 en 1 resuelve eso con un solo accesorio: el celular, el reloj inteligente y los audífonos se cargan al mismo tiempo, sin cables adicionales. Revisé tres opciones disponibles en Amazon con precios que van desde 48.652 hasta 73.510 pesos colombianos; los precios corresponden al 15 de octubre y pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Soporte de cargador inalámbrico Mag-Safe 3 en 1 Ouotoo

El Ouotoo es una estación de carga magnética compatible con iPhone 12 en adelante, Apple Watch y AirPods. Está pensado para quienes ponen a cargar sus dispositivos en la mesita de noche y necesitan algo que no perturbe el sueño, pero que tampoco obligue a encender la lámpara si hay que buscar el teléfono a oscuras.

Lee También

Su diferencial más visible es una luz ambiental azul integrada en la base, con sensor táctil para encenderla, apagarla o ajustar el brillo.

Lo que más destaca:

Carga rápida: hasta 15 W para iPhone, con chip inteligente que controla temperatura y previene sobrecorriente.

Luz ambiental azul: sensor táctil para encender, apagar o graduar el brillo sin tocar botones físicos.

Imanes N52: fijación magnética reforzada que mantiene el iPhone alineado y cargando a velocidad máxima.

Modos vertical y horizontal: compatible con el modo de espera del iPhone, útil como reloj o pantalla de calendario mientras carga.

Razones para comprarlo: si su rutina de carga es nocturna y valora tener un accesorio con diseño cuidado en el cuarto, esta estación combina función y ambiente sin sacrificar velocidad.

A tener en cuenta: requiere funda magnética o iPhone 12 en adelante para aprovechar la fijación MagSafe; sin eso, la carga sigue funcionando, pero pierde la alineación automática.

El Soporte de cargador inalámbrico Mag-Safe 3 en 1 Ouotoo cuesta 57.243 pesos en Amazon, disponible solo para miembros Prime.

Cargador Anlmz CW350 3 in 1

La Anlmz CW350 es la opción más económica de las tres y está diseñada para usuarios que quieren una sola base para celular, ‘smartwatch’ y audífonos sin complicaciones. No tiene succión magnética, pero su bobina de inducción de amplio rango busca compensar eso con mayor margen de posicionamiento. El indicador LED azul confirma cuándo hay carga activa, y el modo de protección automática evita la sobrecarga cuando el dispositivo llega al 100 %.

Lo que más destaca:

Precio de entrada: la más asequible de las tres, a 48.652 pesos en Amazon.

Carga completa en 3,5 horas: con paso automático a modo de protección por goteo al llegar al 100 %.

Accesorios incluidos: trae adaptador de 18 W y cable USB-C de 3,3 pies en la caja.

Material ABS con disipación de calor: diseño ligero con indicador LED suave, apropiado para uso nocturno.

Razones para comprarlo: si tiene iPhone 8 o posterior y quiere una estación funcional con todo lo necesario para conectarla de inmediato, la Anlmz CW350 entrega eso al menor precio del grupo.

A tener en cuenta: no tiene función de succión magnética y exige retirar fundas gruesas de más de 5 mm para garantizar una carga uniforme.

La Anlmz CW350 3 in 1 Charging Station cuesta 48.652 pesos en Amazon.

Cargador inalámbrico GETPALS W336

La GETPALS W336 es la única de las tres con diseño plegable, lo que la convierte en la más práctica para meter en una maleta o morral de trabajo. Carga el celular, el ‘smartwatch’ y los audífonos al mismo tiempo, con hasta 7,5 W para el teléfono, 3 W para los auriculares y 2,5 W para el reloj. Su superficie antideslizante mantiene los dispositivos en su lugar, y los indicadores LED muestran el estado de carga sin necesidad de revisar la pantalla.

Lo que más destaca:

Diseño plegable y ligero: cabe en bolsas de viaje sin ocupar espacio, pensado para uso remoto o en movimiento.

Compatibilidad amplia: funciona con iPhone 8 hasta 16 Pro Max, Apple Watch Series 2 al Ultra 2 y AirPods 2, 3, 4 y Pro.

Protecciones de seguridad: incluye protección contra sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento.

Superficie antideslizante: compatible con fundas de hasta 4 mm de grosor, sin anillos metálicos ni imanes.

Razones para comprarlo: si trabaja de forma remota o viaja con frecuencia y necesita una estación que quepa en cualquier bolso sin perder funcionalidad, la GETPALS W336 es la que mejor se adapta a ese estilo de vida.

A tener en cuenta: la potencia de carga es menor que la del Ouotoo —7,5 W frente a 15 W para iPhone—, lo que puede significar tiempos de carga más largos si parte de batería baja.

La Estación de carga inalámbrica GETPALS W336, la más cara de las tres, cuesta 73.510 pesos en Amazon.

¿Qué debe revisar antes de comprar una estación de carga inalámbrica 3 en 1?

Verifique que la estación sea compatible con su versión de iPhone, su modelo de Apple Watch y el estuche de sus AirPods. Algunas estaciones requieren estuche con carga MagSafe para los AirPods, como ocurre con los modelos AirPods 2, 3 y 4.

Revise también el grosor de su funda: la mayoría de estas bases no funcionan bien con fundas de más de 4 o 5 mm. Confirme que el adaptador de corriente esté incluido o que cuente con uno compatible en casa.

¿Vale la pena una estación de carga inalámbrica frente a los cables tradicionales?

Para usuarios del ecosistema Apple con iPhone, Apple Watch y AirPods, una estación 3 en 1 reduce el número de cables en uso diario y organiza el espacio en la mesa de noche o el escritorio.

La inversión, que en estos tres modelos va de 48.652 a 73.510 pesos, puede recuperarse en menor desgaste de cables y mayor comodidad. La limitación principal es que se necesita estar cerca de la base: no son útiles cuando se carga en movimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.