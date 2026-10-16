Por: Portal Bogotá

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El 21 y 22 de noviembre de 2026 se celebrará una nueva edición de la Media Maratón de Cundinamarca 2026 en el municipio de Anapoima. Este evento deportivo ofrecerá 10.000 cupos disponibles y una tarifa única de 80.000 pesos, válida para cualquiera de las cuatro distancias planteadas por la organización. De acuerdo con la información proporcionada por la Gobernación de Cundinamarca, la maratón está diseñada para incluir a personas de distintas edades y perfiles deportivos, consolidándose como un escenario inclusivo y representativo de la región.

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La programación arranca el 21 de noviembre con pruebas dirigidas a diferentes grupos poblacionales: la 3K-Canicross, en una categoría única donde se permite la participación de personas con sus mascotas; y las pruebas de 5K, una reservada para atletas en silla de ruedas y otra denominada 5K única, dirigida a niñas y niños desde los nueve años, así como a adultos y personas mayores. El 22 de noviembre se realizarán las competencias de mayor exigencia con recorridos de 10 kilómetros y 21 kilómetros, estas bajo las categorías Abierta, Máster y Plus, lo que facilita la integración de atletas con diferentes niveles de experiencia.

La inscripción podrá realizarse únicamente de manera virtual siguiendo cinco pasos definidos por la organización. Según la Gobernación de Cundinamarca, el proceso inicia ingresando al portal oficial del evento y buscando el enlace de inscripción. Luego, las personas deben seleccionar la modalidad que desean, ya sea 21K, 10K, 5K, 5K en silla de ruedas o 3K-Canicross, según la categoría que corresponda. Posteriormente, deberá completarse un formulario con datos personales y escoger entre Bogotá o Anapoima como lugar para reclamar el kit de competencia. El paso siguiente consiste en revisar y confirmar que la distancia y la categoría sean las correctas y, si se cuenta con un código de descuento, aplicarlo. Finalmente, la plataforma permite consultar el resumen, confirmar el valor de inscripción, proceder al pago y guardar el comprobante.

Además de las competencias deportivas, la Media Maratón de Cundinamarca 2026 incluirá una feria comercial, gastronómica y cultural donde se destacarán tradiciones y productos de la región, convirtiendo el evento en un espacio para la integración social y el disfrute del patrimonio local. Toda la información ha sido confirmada según datos oficiales publicados por la Gobernación de Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

Para inscribirse, usted debe ingresar al portal oficial de la Media Maratón de Cundinamarca 2026 y seguir los cinco pasos proporcionados por la organización: elegir la distancia y modalidad, diligenciar el formulario con sus datos, seleccionar el lugar para reclamar el kit, aplicar un código de descuento si tiene uno, y finalizar con el pago virtual. La inscripción es completamente virtual y la confirmación debe ser revisada al finalizar el proceso.

¿Cuáles son las categorías y distancias disponibles en la Media Maratón de Cundinamarca?

Las categorías y distancias ofrecidas incluyen 3K-Canicross (categoría única), 5K en silla de ruedas, 5K única (para niñas y niños desde nueve años, adultos y personas mayores), 10K y 21K, ambas con categorías Abierta, Máster y Plus. Esta variedad permite que personas con diferentes niveles de experiencia y condiciones participen en el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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