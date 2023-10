Atlético Huila no pasó del empate (3-3) ante Envigado en su más reciente juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga Colombiana. El equipo de Diego Corredor necesitaba un triunfo para seguir con vida y dependiendo de sí mismo, pero ante este resultado en el Guillermo Plazas Alcid, puso casi que un pie en la segunda categoría.

El conjunto de Neiva quedó con un promedio de 0.97 en la tabla del descenso, ocupando el último puesto de esta. Sin embargo, todavía no está consumada su pérdida de división y depende de tres equipos, con opciones diferentes, para permanecer otro año en la máxima división del fútbol colombiano.

¿Qué necesita Huila para salvarse del descenso?

Huila puede hacer por mucho un promedio de 1,13 en caso de ganar los tres juegos restantes, que no serán para nada fáciles, ya que visita al América (fecha 18), recibe a Santa Fe (fecha 19) y cierra contra Junior en el Metropolitano de Barranquilla.

Los de Neiva están obligados a ganar los tres partidos y, en caso de hacerlo, debe recurrir a que ocurra uno de los siguientes escenarios: que Jaguares no sume más de tres puntos, que Envigado no haga más de dos Unidades o que Once Caldas no logre una unidad más.

Uno que ya no está en contienda y salvó la categoría es Alianza Petrolera, que con 138 puntos se quedó con un promedio de 1,20 tras la fecha 17.

Calendario de los equipos que luchan por no descender

20. Atlético Huila: América (V), Santa Fe (L), Junior (V)

19. Unión Magdalena: Millonarios (V), Bucaramanga (L), Tolima (V), Medellín (L)

18. Jaguares: Pasto (L), Cali (V), Águilas Doradas (L)

17. Envigado: Cali (L), Águilas Doradas (V), Pasto (L)

16. Once Caldas: Junior (V), América (L), Santa Fe (V)

*Unión Magdalena tiene un partido aplazado ante Millonarios.

