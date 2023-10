En la remontada del Aston Villa al Crystal Palace (3-1) por la quinta fecha de la Premier League, el colombiano Jhon Durán convirtió un golazo que atrajo las miradas de todos. Después de ganar el premio al mejor tanto del mes de septiembre en su equipo, elegido por más de 9.000 votos y llevarse el 85 % de los aplausos, el colombiano ha sido nominado al mejor gol del mes en toda la Liga.

(Vea también: [Video] Con un golazo, Jhon Jáder Durán abrió la puerta a remontada del Aston Villa)

El colombiano, convocado a la Selección Colombia, lleva cuatro goles en lo que va de la temporada, dos por Premier y dos por Conference League, con lo que ha anotado un gol cada 64 minutos. Luego de ser galardonado a nivel de club, la fanaticada espera también conseguir el reconocimiento en la liga.

Del Manchester United está el tanto de Hannibal Mejbri (contra el Brighton) y Bruno Fernandes (contra Burnley). A la listan los goles de Leandro Trossard del Arsenal (contra el Everton), Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest (contra Burnley), Migue Almirón del Newcastle (contra Burnley), Joachim Andersen del Crystal Palace (contra Manchester United) y Julián Álvarez del Manchester City (contra Wolves).

(Lea también: Audios VAR confirman robo a Luis Díaz por gol anulado; se arrepintieron en pleno partido)

Eight stunning September strikes. Only one can reign supreme.

Who are you backing for @premierleague x @Budweiser Goal of the Month❓ pic.twitter.com/m0LlUm5hZZ

— Budweiser Football (@budfootball) October 5, 2023