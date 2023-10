Once Caldas empató con América de Cali en Manizales y continúa de capa caída en Liga, situación que lo tiene seriamente comprometido de cara a la tabla del descenso del próximo año. El panorama es totalmente desalentador y los hinchas muestran cada vez más su descontento, aunque cada fin de semana acompañan al equipo en el Palogrande.

A raíz de todo lo que está ocurriendo, la directiva comenzó a tomar medidas al interior de la plantilla. Hace unos días, a través de un comunicado, el cuadro albo oficializó la salida de seis futbolistas, a pesar de que el torneo local está en curso.

Asimismo se viralizó una imagen, en redes sociales, que muestra a varios de los señalados con sus pertenencias en bolsas de plástico negras. Entre ellos se encontraba Andrés Felipe Correa, quien aprovechó para hablar de la polémica situación en Deportes Caracol Sábado.

Asimismo aprovechó para criticar las formas en que los directivos abordan la salida de los futbolistas, opinó sobre el trabajo del saliente Pedro Sarmiento (reemplazado por Hernán Darío Herrera) y explicó las posibilidades de regresar al Deportivo Pereira, cuadro con el que salió campeón de Liga como líder y referente.

Salida del Once Caldas: Los manejos a veces no son muy buenos, pero de una u otra forma esta no es la primera vez que ha pasado ni la última. Esto puede mejorar en la parte deportiva y administrativa, son muchos factores por aprender y mejorar. Considero que esta no era la forma, pero al final todos llegamos a un acuerdo para terminar el contrato partiendo de que no eran las formas, pero consiente de que esto hace parte del fútbol y seguramente para que no vuelva a ocurrir.

Aclaración de la polémica imagen: Como lo había manifestado en su momento a través de un comunicado en mis redes con respecto a una imagen tomada desde un vehículo, cuando nosotros recibimos la noticia y salimos del estadio en realidad no había nadie y se prestó para malos entendidos. Pero ahí nos habían comunicado el tema contractual y aprovechamos el momento para sacar algunas de nuestras pertenencias, como nuestros guayos que son nuestra herramienta de trabajo. Dada la posibilidad de sacarlas en el momento, le pedimos el favor a las personas de mantenimiento y la forma más fácil fue en esas bolsas para sacarlas de esa manera.

Presente deportivo del club: Sería muy apresurado dar un pronóstico como tal. Desde la parte deportiva los resultados hablan por sí solos. La administración ha visto varios casos y ya estarán mirando cómo mejorar la actualidad el equipo. Hay una idiosincrasia de juego que lleva mucho tiempo sin esa identidad, ojalá en un futuro no muy lejano esto se pueda retomar.

Posible regreso al Deportivo Pereira: Ahora estoy terminando el tema de mis hijos porque la salida me tomó por sorpresa. Yo me he estado entrenando en Manizales, en Pereira tengo muy buenas relaciones, pero puntualmente no he hablado para entrenamientos o con alguien cercano para ello, obviamente está dentro de las posibilidades y sé que allá tengo las puertas abiertas.

Trabajo de Pedro Sarmiento: Hay cosas que uno dentro de un camerino es normal guardarlas. Creo que las cosas entre lo deportivo, siendo lo más importante, evidentemente no dieron resultado. Desde la metodología o ideología no todos tienen la misma, hablando puntualmente del profe no sería respetuoso y desde lo deportivo los resultados es evidente que no fueron buenos.

