Colombia arrancó con pie derecho el sueño mundialista del 2026, ganándole como local 1-0 a Venezuela en estadio Metropolitano de Barranquilla. Rafael Santos Borré anotó el único gol en un partido cerrado, en el que Colombia dominó, pero Venezuela supo replegarse y contragolpear.

El entrenador Néstor Lorenzo estuvo, junto al volante John Arias, en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento, donde dejó ver sus impresiones frente al desempeño de sus dirigidos en un torneo que apenas comienza y que le permitirá seguir probando diferentes variables, tanto en nombres como en táctica, de cara a los próximos encuentros.

(Lea también: Pese a evidencia, Benedetti dice que nadie lo abucheó: “Fue mamadera de gallo”, minimiza)

Inicialmente, el técnico argentino se refirió a Juan Guillermo Cuadrado, quien tenía inconvenientes físicos antes del partido, y fue uno de los primeros en abandonar el campo. “Juan (Cuadrado) tenía una molestia, pero no le impedía jugar, por eso estuvo en el campo”, aseguró.

De igual manera sobre el equipo declaró que: “valoro la paciencia en el primer tiempo, cuando no se daban las cosas y después el atrevimiento y el coraje para lograr destrabarlo. En el primer tiempo Venezuela hizo un buen planteo y nos cerró los caminos”.

“A veces hay que sufrir el partido, así se forja el carácter del equipo. Venezuela no es fácil, tiene jugadores desequilibrantes arriba. Uno crece cuando gana, cuando pierdes aprendes pero no creces. Para ganar hay que sufrir los partidos. A mi me gustó el primer tiempo, a pesar de los goles que desperdiciamos y las imprecisiones. Con eso me quedó, con que lo supimos sufrir, estoy contento con eso”.

“Desde que estamos, en los nueve partidos, hemos marcado bastante, un solo partido no marcamos. Tenemos variantes pero hay que consolidarlas, el equipo está en formación, hay muchachos sin partidos en eliminatorias, otros que están sin jugar en sus clubes, yo sabía que iba a influir y que tenía que regular eso. Estar imprecisos era una posibilidad. Había nervios por el debut de varios jugadores”.

“Es un lujo tener a James, ‘Juanfer’, Carrascal y Sinisterra en el banco. Las situaciones se evalúan de acuerdo al partido, no siempre sale lo que uno quiere. Hay muchos ítems para tener en cuenta: la posición el estado físico, los compañeros, las sociedades. Si hubiera entrado ‘Juanfer’ seguro lo hubiera hecho bien, porque está en un gran nivel. Hay que tomar decisiones y no siempre es fácil, uno quisiera que todos los buenos jugadores estuvieran en el campo”.

“Hoy Arias jugó de 10 el primer tiempo, fue el organizador del campo, lo que pasa es que se necesitan dos jugadores parecidos que se asocien”.

“Borré fue el delantero centro de muchos de nuestro partidos y sabe lo que queremos, interpreta bien cuando presionar y cómo llegar. Hay muchos jugadores en la posición, pero me basé en los que jugaron con nosotros, lo que conocemos”.

“Con Mina confié en cómo estaba. Compartimos datos continuamente con los clubes de los jugadores, eso nos da la pauta de cómo están en lo físico. Tuve que confiar en que él estaba bien, a pesar de no estar jugando”.

“Tampoco ha perdido muchos partidos, está empezando el torneo en Italia. En los partidos anteriores con nosotros lo había hecho muy bien. Con Carrascal fue difícil por cómo llegó, pero ante la falta de actividad de varios jugadores tuvimos que confiar.

“Siempre es emocionante llegar acá. Ya en el camino nos mostraban la pasión de la gente. Me emociona la pasión que tienen desde chiquitos por el fútbol acá en Barranquilla.