Millonarios sacó un gran resultado ante Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín por la fecha 11 del fútbol colombiano.

Después de perder el clásico ante Santa Fe, los ‘Embajadores’ obtuvieron tres puntos importantísimos que los dejan al borde del grupo de los ocho.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el cuadro capitalino, dado que Andrés Llinás y Jader Valencia se retiraron lesionados del terreno de juego, mientras que Fernando Uribe no pudo ingresar por una lesión en el calentamiento previo al encuentro.

Alberto Gamero se pronunció al respecto en la rueda de prensa postpartido. Aseguró que son bajas sensibles para el encuentro ante Medellín programado para el día lunes 18 de septiembre y, a lo largo del fin de semana, se evaluará si harán parte del grupo o si serán descartados para el encuentro.

“Uribe tiene una lesión muscular del gemelo. Durante el calentamiento sintió la molestia. Llinás una contusión sacro y Jader, un esquince de rodilla. Esos son los tres jugadores que salieron hoy con molestia. Vamos a mirar mañana y pasado mañana, que vamos a viajar, si están para jugar. Lo más seguro es que a Uribe y Jader les va a costar, vamos a ver lo de Llinás simplemente”, afirmó el entrenador de 59 años.

Gamero también tuvo tiempo para comentar la nominación de la historia del hincha Miguel Ángel, al premio The Best. El técnico samario sólo tuvo palabras de orgullo y también confesó que no ha superado el acontecimiento:

“Cuándo lo vi nuevamente, en foto, me partió el alma. Todavía es la hora y no creo que se haya ido. Lo tuvimos, disfrutó con nosotros y uno ve estos detalles que a nosotros nos enorgullecen. Esta institución está abierta y siempre estará abierta para eso. Nos sentimos orgullosos de que ese muchacho haya recibido esa nominación, de que ese muchacho haya estado aquí y de que ese muchacho haya cumplido el sueño. Paz en su tumba y nosotros acá en la tierra tenemos que estar feliz con la institución, y feliz con él porque cumplió un sueño y se fue tranquilo”.

Las declaraciones de Alberto Gamero sobre el partido contra Bucaramanga

Balance del partido: Me parece que hicimos cosas interesantes, recuperamos memoria. Por momentos fuimos sólidos en la parte defensiva y tuvimos un juego mucho por banda. Lo de Jader y lo de Guerra fue muy importante, el enlace de Ruiz, con los dos mediocentros que prácticamente eran interiores y generaban juego, pero sí manejamos el partido. Nos fuimos con un 2-0 al descanso y queríamos mantener el arco en cero y ahí partió la base. Le ganamos a un equipo que, a pesar de tener diez hombres, nunca se rindió, siempre intentó buscar el descuento y nosotros intentamos hacer otro gol. Ganamos y ganamos bien.

Debut de Villarreal: Es muy gratificante para la institución y para el hincha ver a este Millonarios que terminó jugando con Beckham, Carvajal, Sander, una serie de jugadores que vienen del fútbol base, me parece que es bonito. También que ellos crean en las oportunidades y que nosotros creemos en ellos. A Villarreal desde siempre se le vio que es un jugador escurridizo. Hoy entró normal, un poco temeroso. Él es más encarador, es más atrevido, pero no es fácil entrar a un partido de estos. Los chispazos que tuvo demuestran que tiene calidad y que va a ser bueno. Hay otro muchacho, Campaz, que viene pidiendo pista. Tenemos una serie de jugadores que ellos tienen que trabajar para la oportunidad. Es importante que entren en estos marcadores, a los muchachos no me gusta darle esa responsabilidad que han eludido los grandes. Ellos tienen que entrar en un momento tranquilo, para que jueguen tranquilo y pierdan ese temor para cuándo tengan que jugar de titular.

El partido de los extremos: Yo miro muchas cosas. Van a haber muchos partidos que, tener a esos tres en la cancha, va a ser muy bueno y me encanta. Cataño, Silva y Ruiz. Me encanta tenerlos en la cancha porque son buenos jugadores. Simplemente es mejorar cositas, entender ellos también que tienen una gran responsabilidad cuándo están jugando de extremo y seguir de largo. Hablando del partido de hoy, fue bueno. Me gustó porque intentamos. íbamos a salir mucho por las bandas y a veces se dice que Millonarios tira mucho centro. Yo me he dado cuenta que hemos hecho la mayoría de los goles con centros. Ese es un error que estamos cometiendo en la parte defensiva, nos están haciendo gol de pelota de centro. Tenemos que corregir ese error en las pelotas de costado, pero también estamos atacando ese error que estamos cometiendo. El gol de Guerra es de un centro de Jader, de extremo a extremo. Es tratar de mecanizar mejor las cosas. Me gustaron mucho los extremos, ojalá puedan estar el lunes.