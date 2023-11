Andrés Llinás, defensa bogotano de Millonarios y uno de los titulares indiscutidos en el equipo de Alberto Gamero, dialogó con ‘El Alargue’ de Caracol Radio sobre la actualidad del equipo, la final ante Atlético Nacional en Copa, la renovación de Juan Pablo Vargas, los cuadrangulares finales y su deseo de volver a la Selección Colombia, entre muchas otras cosas.

Llinás, quien marcó el gol que le dio el empate a los azules en el pasado título de Liga, conseguido precisamente frente a los antioqueños, dejó en claro que esta nueva final entre ambos equipos no es una revancha, y consideró que estos dos juegos serán los primeros de muchos enfrentamientos entre los dos para definir campeonatos.

¿Se visualiza marcando en la final de Copa?

“Yo estoy visualizando es otro título, todos los jugadores que jugamos una final siempre estamos visualizando cómo podemos ayudar al equipo, si es con otro gol, magnífico, si es con el arco en cero, pues también mucho mejor, pero yo creo que todos estamos visualizando lo que puede ser otro título”.

¿Es una revancha?

“No, cada final son partidos aparte, no hay revancha. Yo creo que Millonarios y Nacional se van a empezar a acostumbrar a jugar finales y seguramente van a ser las primeras de muchas finales que vamos a jugar en este tiempo. Ellos como nosotros estamos muy felices por el presente que estamos viviendo los dos equipos y no lo cogemos como revancha, los dos lo vemos como la oportunidad de seguir sumando en la historia de nuestros clubes”.

¿Es un llamado de atención para los otros equipos?

“No, yo creo que esta Liga está muy pareja. Hemos visto que todos los equipos que están dentro de los ocho tienen un gran nivel. Van a ser unos de los cuadrangulares que, por nómina, por equipos, por historia, por presente, por todo, más peleados de todos. No creo que sea un llamado para ningún equipo. Nacional y Millonarios están viviendo un buen presente, pero América también está viviendo un buen presente; Medellín tiene un gran equipo; Águilas ni hablar. Junior y Cali cuando se meten también tiene equipos muy importantes. Yo creo que van a ser unos cuadrangulares muy lindos, en los que todos vamos a pelear por llegar a la final”.

¿Qué significó la renovación de Juan Pablo Vargas?

“Fue muy importante para Millonarios, para todo el equipo y también para mí. Para nadie es un secreto que con Juan Pablo es el jugador con el que más he compartido, con el que más me entiendo, porque llevamos más tiempo jugando y para mí es muy importante la continuidad de nosotros dos, y muy contento que él siga aportando, sabemos la clase de jugador que es y lo importante que es para nosotros. Estamos muy contentos de que él siga”.

¿Ha llegado algo de la Selección Colombia?

“Creo que sí llegó una carta, pero tocaría preguntarle bien a las directivas y a Gamero, porque la carta le llega es a ellos y no a nosotros”.

Se visualiza en la Selección Colombia

“Siempre me visualizo en la Selección, creo que es el deseo máximo de todos los jugadores, que somos colombianos, representar a la Selección, y creo que todos en el día a día visualizamos eso, yo no soy una excepción y también visualizo volver a estar ahí”.

¿Qué significa el regreso de Willington Ortiz a Millonarios?

“Para nosotros es una gran noticia, para todos los hinchas de Millonarios. Sabemos la importancia de Willington en nuestro club, para nosotros también como jugadores tener a alguien de esa experiencia, que esté ahí ayudándonos, esté ahí viéndonos y viendo a los nuevos talentos para el futuro del club. No hay una mejor persona que alguien que sabe lo que es Millonarios, sabe lo que es representar a Millonarios, sabe lo que es la historia y el presente, y él también es hincha. Tener a jugadores que fueron y siguen siendo importantes para Millonarios, va a ser muy importante, lo estamos viendo en el cuerpo técnico. Cada vez se están acercando más exjugadores y han dado resultados y eso es muy importante para todos”.

¿Qué opina de las críticas de la perdida de tiempo contra Cúcuta?

“Sí hubo mucha pausa en el partido, pero también siento que repusieron 10 minutos, en Bogotá se ha gastado mucho más tiempo y nunca he visto que repongan 10 minutos. Entiendo que no hubo continuidad de juego, pero también entiendo que dieron 10 minutos de reposición, algo que nunca he visto en El Campín, cuando siento que en El Campín se pierde mucho más tiempo. Siento que las quejas son normales, tengo que ver bien el partido para ver si tienen razón, yo pienso que sí, fue un partido muy físico, donde varios jugadores salieron encalambrados por el desgaste, por el calor, por la intensidad del partido y yo pienso que es normal”.

¿Qué equipos del fútbol colombiano les gusta ver?

“Trato de ver la mayor cantidad de partidos del fútbol colombiano y del fútbol en general, pero claramente me gusta mucho como juega América, Medellín, Águilas está jugando muy bien, por fútbol están mostrando. Pero me gusta ver todos, Junior me gusta verlo, Cali me gusta verlo, Santa Fe me gusta verlo, me gusta ver todo, no tengo un favorito para ver. Pero también es cierto que América está jugando bien, cuando están jugando bien es un placer verlos y Águila también es un equipo que me gusta ver”.

Merece la Selección más jugadores de la Liga

“Hay momentos para todos, va a llegar el momento cuando se necesiten. También entendemos que hay jugadores del fútbol colombiano en el exterior que lo están haciendo de una gran manera y también merecen su llamado a la Selección, lastimosamente solo hay cupo para 26. Yo creo que los que van es muy justo, son jugadores que están en un gran nivel, todavía no he visto un jugador que diga ‘me sorprende’, todos los jugadores que van a Selección es porque lo merecen y seguramente muchos jugadores de la Liga colombiana van a tener su momento de mostrarse en la Selección”.

