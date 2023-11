Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, atendió a los medios de comunicación en la previa del juego de este domingo ante el América de Cali en Bogotá, válido por la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El equipo azul busca su segundo triunfo en las semifinales del torneo.

Tras derrotar a Nacional en Medellín en el primer partido del cuadrangular y empatar ante el mismo rival en Bogotá en el primer juego de la final, el técnico samario dejó en claro que usará lo mejor de su nómina para dicho compromiso, sin anticiparse a lo que será el juego de vuelta de la final el próximo jueves.

Sobre la rotación de cara a este juego, comentó: “Eso lo venimos haciendo, el grupo base no jugó ante América de Cali, luego fuimos a jugar el partido contra Cúcuta con el grupo base, pero ellos no jugaron ante Equidad, hemos venido alternado. Hemos tenido la posibilidad de hacerlo, el partido de la final fue el miércoles ante Nacional, ahora el domingo jugamos y tenemos tres días”.

Y agregó: “Siempre me ha gustado pensar en lo primero, no me gusta guardar nada. Hablo con el grupo y he tratado de recuperar lo que más se pueda y de mirar caras, estado de ánimo. No me gusta guardar, si el grupo está tranquilo y apto, lo vamos a hacer, el domingo también es un partido muy importante. Esos tres puntos que logramos ante Nacional van a valer si le ganamos al América. Si el grupo que tuve en la final está listo, va a jugar. Tengo a Pereira y Llinás con una sobrecarga normal de partidos”.

Sobre América

De su rival de turno, Gamero, quien tiró pulla por gol de Nacional, destacó: “es un América con variantes, creo que Lucas ahí en esa posición juega con Quiñones, a veces va Escobar por dentro. Portilla es un jugador importante para ellos, pero tienen muchas variantes. Vamos a enfrentar a un equipo que viene de perder un partido en casa y no dejará de ser un partido importante. Aunque la verdad siempre pienso en lo que hago yo, obviamente miramos cosas del rival, pero nosotros lo que miramos de ellos lo hacemos bajo nuestra estructura o idea. Este partido será importante, debemos tratar de defender nuestra localía”.

Mientras que del partido que espera, comentó: “Son partidos de mucha concentración, partidos en donde la toma de decisiones es clave. Los técnicos no jugamos, le decimos a nuestros jugadores donde hace el rival superioridad o cómo quedan parados, pero bajo nuestro modelo también le vamos a buscar hacer daño. No creo que se vengan aquí a abrir, nosotros tampoco nos vamos a abrir, será un partido táctico que intentarán buscar superioridades en un sector de la cancha. Para ellos y nosotros será un partido importante”.

Primero lo primero

Finalmente, dejó en claro que la prioridad es en este momento conseguir un triunfo ante América, antes de pensar en la final de vuelta en Medellín. “Tenemos que ir paso a paso, no puedo pensar en el partido del jueves sin pensar en el del América de Cali porque si ganamos aquí me da la posibilidad de estar cerca de una nueva final, son dos cosas que tenemos que separarlas, primero el desayuno, luego el almuerzo y después la comida. El día domingo nos puede dar una lucecita de que podemos llegar a la final de la liga. Queremos pelear por los dos títulos”.

