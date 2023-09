Este jueves 7 de septiembre se lleva a cabo el primer encuentro del cuadro ‘Tricolor’ contra la selección de Venezuela. Además de traer mucha expectativa por parte de los hinchas que apoyan a Colombia, se ha hablado mucho de este partido en redes, esto significa que el humor también ha estado presente alrededor de este encuentro en forma de memes.

El partido contra Venezuela siempre ha sido icónico, ya que aparte de tratarse del primer partido de las eliminatorias del Mundial 2026, es un rival que siempre ha dado de qUÉ hablar y los partidos contra esta selección siempre han hecho vibrar a las personas. A continuación, le mostramos los mejores memes que se publicaron por el duelo de Colombia contra la ‘Vinotinto’.

Muchos usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar para compartir contenido sobre el encuentro entre ambas selecciones, unos más serios que otros, pero algunos con un doble sentido o llenos de humor en el fondo. Estas son las mejores publicaciones:

Siguiendo con el fútbol:

En el Colombia vs Venezuela, ¡está hablando un cura!

En el Paraguay vs Perú, siguen 0-0

En el Argentina vs Ecuador, hora de los himnos pic.twitter.com/pabaKbh54I

— El Tío, ¡RECONSTRUÍDO! (@Peineta2022) September 7, 2023